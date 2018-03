Une centaine d’associations, groupements et clubs de soutien ont apporté samedi leur soutien à une éventuelle candidature du président Ibrahim Boubacar Kéita à l’élection du 29 juillet prochain. Dénommé Mouvement IBK Kanu, le collectif a payé la caution de 10 millions de F CFA d’IBK.

Pour assurer la réélection du président sortant Ibrahim Boubacar Kéita à la présidentielle du 29 juillet prochain dès le premier tour, un collectif regroupant des mouvements, associations, groupements et clubs de soutien vient de voir le jour. Il s’appelle ‘’Mouvement IBK Kanu’’. La cérémonie de signature du protocole d’adhésion a eu lieu ce samedi 10 mars sous la présidence de l’honorable Mamadou Diarrassouba, parrain de l’évènement.

Ce nouveau Mouvement se fixe comme premier objectif, d’assurer la réélection d’IBK dès le premier tour dans les conditions transparentes. Pour rassurer le président IBK et ses proches collaborateurs, le mouvement a débloqué sur place la somme de 10 millions de FCFA pour payer la caution d’une éventuelle candidature d’IBK.

A cette occasion, l’honorable Mamadou Diarrassouba a rassuré le collectif quant à la candidature d’IBK à sa propre succession. Selon lui, la multiplication des candidatures participe à la consolidation de la démocratie mais elle n’enlève rien aux chances de la réélection d’IBK en 2018. « Nous devons tout faire pour qu’il soit réélu dans les conditions transparentes dès le 1er tour en 2018 », a martelé Mamadou Diarrassouba.

Le parrain en a profité pour rappeler quelques chantiers ouverts par le président IBK. Il s’agit entre autres de: la refondation de l’armée, la signature et la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale, la création d’emplois, le développement rural, et du désenclavement intérieur et extérieur du pays.

Pour le parrain, des progrès réels et visibles sont à noter dans le domaine du développement rural avec la subvention des engrais, des semences de qualité, des 1000 tracteurs.

Mariatou Coulibaly, Stagiaire

