Ils étaient là en 1991 au-devant du peuple pour faire chuter le dictateur Moussa Traoré au pouvoir depuis 23 ans. 26 après l’avènement du multipartisme, ces leaders politiques et d’opinions, qui se réclamant légitimes acteurs du mouvement démocratique sont encore aux affaires bâtons dans les bras pour détruire le Mali pour satisfaire leur égo et défendre leur intérêt personnel, au mépris de la cause nationale. Divisés pour des intérêts personnels ces acteurs chacun dans son point coin essaie de se faire entendre sur le problème du nord, surtout la question de Kidal, l’insécurité au centre du pays, le processus référendaire . A quoi bon s’isoler si la cause de la lutte est pour le bonheur des Maliens ?

La crise actuelle que nous vivons est le reflet de la mauvaise gouvernance de ces hommes aux ambitions démesurées. Aujourd’hui, la situation sociopolitique interpelle ces leaders qui ont leur responsabilité à jouer dans la stabilité du pays. C’est parce que, le pays a été mal géré que nous sommes tombés aussi bas. Au lieu d’accuser le régime en place, indexons ceux-là aussi qui ont pris part à la gestion des affaires de l’Etat avant que la crise n’advienne. Où sont passés ces acteurs du mouvement démocratiques pour sauver le pays en faisant en sorte que le dialogue social prime d’abord sur toutes les autres voies. Le pays est dans l’impasse. Tout peut arriver. Que Dieu nous en gardes, mais il ne faut pas se leurrer de la réalité des choses. Le pays va mal et seule l’union des forces équilibrera l’équation. C’est en cela que ces « démocrates » doivent s’atteler pour le bien-être de la nation toute entière. Ceux qui ont affronté le régime militaire en 1991 et en 2012 ignorent t-il que l’heure est grave et qu’il faille non seulement rappeler les uns et les autres à l’ordre, mais aussi de privilégier « le moi ». La situation actuelle de notre pays inquiète. On cherche tous les moyens pour nous diviser et piller nos richesses. A ce titre, nos démocrates doivent avoir pitié du Peuple qui a permis à beaucoup de construire des villas et de devenir des milliardaires.

Rémy Théra