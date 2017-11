Après sa désignation pour porter les couleurs de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), Me Demba a entrepris une série de visites aux militants de son parti dans les différentes communes du district de Bamako pour les remercier de leur choix. Après les communes III, V et IV, le candidat de la poignée des mains pour le district de Bamako était, mercredi dernier, dans sa propre commune sur la rive droite.

La population déjà acquise à sa cause a réservé un accueil chaleureux à son mentor de la commune. Ils étaient tous là : jeunes, femmes, notables, élus et artisans pour témoigner de leur loyauté et de leur fidélité au candidat du parti. Après avoir exprimé leur soutien, les populations ont témoigné sur la qualité, l’humanisme et la sociabilité de leur candidat. « Nous sommes fiers de notre candidat car, il est l’un des favoris qui ne traînent pas de casseroles », déclare la présidente d’un comité du parti URD à Magnambougou. Il en est de même pour le jeune cadre, Issa Doumbia, qui affirme que le choix de Maître Demba est une chance non seulement pour la commune VI mais, aussi pour le district de Bamako, car il est le seul candidat qui n’est pas souillé dans les affaires scandaleuses.

Par modestie, le candidat a remercié ses militants pour la mobilisation avant de leur dire que la campagne n’est pas ouverte mais que sa visite s’inscrit dans le cadre d’une reconnaissance envers ses militants pour le choix placé en sa personne et aux hommes et femmes qui l’accompagnent. En démocrate, il a appelé les militants à bien se comporter lors de la campagne à venir qui, selon lui, doit se dérouler de manière civilisée sans injures. La prochaine étape de sa visite est prévue le week-end prochain en commune I et II du district de Bamako.

Modibo L. Fofana

