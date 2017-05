Astrophysicien de renommĂ©e mondiale, Cheick Modibo Diarra(CMD) a pilotĂ© pour la NASA le vol vers Mars de la sonde “Pathfinder”. CĂ©lĂ©britĂ© des cĂ©lĂ©britĂ©s, Cheick Modibo Ă©tait une fiertĂ© dont les Maliens se glorifiaient, jusqu’au jour oĂą il a commis une erreur monumentale et irrĂ©missible en embrassant une carrière politique pour qui connait les hommes politiques de ce pays. Depuis ce jour son capital de sympathie a diminuĂ©.

NĂ© en 1952 Ă Nioro-du-Sahel, une ville situĂ©e près de la frontière mauritanienne, Cheick Modibo Diarra a grandi Ă SĂ©gou. Il Ă©tudie au lycĂ©e technique de Bamako avant de partir s’installer en France une fois son baccalaurĂ©at en poche. D’abord inscrit en classe prĂ©paratoire au lycĂ©e de Cachan près de Paris, c’est Ă l’universitĂ© Paris-VI que l’Ă©tudiant obtient ses licences, ainsi qu’une maĂ®trise en mĂ©canique des fluides. Admis en 1979 en tant que boursier Ă l’universitĂ© scientifique de Howard, Cheick Modibo Diarra dĂ©croche son doctorat en 1987. Il enseigne pendant cinq ans aux Etats-Unis avant d’ĂŞtre repĂ©rĂ©Â par des recruteurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui le bombardent “navigateur interplanĂ©taire”. EmbauchĂ© par l’agence spatiale, le scientifique dirige de 1989 Ă 2002 plusieurs missions d’exploration du système solaire grâce Ă des sondes Ă©quipĂ©es de robots : Magellan vers VĂ©nus, Ulysses Ă destination du soleil, Galileo vers Jupiter et enfin Mars Observer et Mars Pathfinder vers la planète rouge. C’est lui qui a eu l’idĂ©e, en 1997, de faire suivre en direct sur Internet l’Ă©popĂ©e du robot Sojourner sur Mars. La mĂ©diatisation de cette mission, cruciale pour la NASA, est un succès planĂ©taire. Pathfinder a permis Ă la chaĂ®ne CNN de battre de 32 % son record d’audience enregistrĂ© pendant la guerre du Golfe. Mais, sur Internet, l’audience a dĂ©passĂ© celle de la tĂ©lĂ©vision.

Le pacte avec le diable

IcĂ´ne de la recherche scientifique, CMD un hĂ©ros mis sur un piĂ©destal par toute une race, a galvaudĂ© son capital de sympathie en se fourvoyant et en se compromettant avec les diables putschistes (Amadou Haya Sanogo et acolytes) qui l’ont nommĂ© Premier ministre avec pleins pouvoirs. Ils ont ainsi sucĂ© son jus et l’ont balancĂ© comme un malpropre Ă la poubelle. Ainsi il s’en est suivi que Cheick Modibo s’est aliĂ©nĂ© la communautĂ© nationale et internationale.

En plus de ce pacte diabolique, CMD qui a goutĂ© au luxe du pouvoir, se lance dans la politique. C’est ainsi qu’il crĂ©e unparti politique dĂ©nommĂ© le Rassemblement pour le dĂ©veloppement du Mali (RpDM).En embrassant une carrière politique pour qui connait les caractères des hommes politiques maliens (vomis par le peuple Ă cause de leur mauvais comportement),CMD a commis une erreur monumentale et irrĂ©missible. Maintenant il est devenu un citoyen lambda qui passe inaperçu alors qu’en 1997 toute la jeunesse africaine ne jurait que par lui. Des milliers de jeunes se bousculaient sur la colline du Savoir de Badalabougou pour avoir l’insigne honneur de l’apercevoir.

En effet, de l’avis d’un analyste politologue Cheick Modibo Diarra est un piètre politicien dont la politique rime avec une perte de temps d’argent et d’honneur.

Pour preuve, son nom apparait récemment dans le rapport que le bureau du Vérificateur s’apprête à mettre sur la place publique dans un scandale financier lorsqu’il était Premier ministre au moment de la transition. Dans ce rapport, il ressort que CMD a laissé un trou de plus d’un milliards de FCFA à la Primature.

En tout cas, selon de nombreux observateurs avertis, Cheick Modibo Diarra aurait pu servir dignement et utilement le Mali en positionnant au-dessus de la mĂŞlĂ©e politique en devenant une certaine conscience nationale et morale du peuple malien bref une autoritĂ© morale incontestable. Comme Wole Soyinka au Nigeria ou L’AbbĂ© Pierre en France et mĂŞme Cherif Haidara au Mali.

Aliou Touré