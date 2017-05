Jamais le second tour d’une Ă©lection prĂ©sidentielle française n’aura suscitĂ© autant de passions, de commentaires que celle de 2017. La raison est qu’elle oppose deux France. D’une part, celle de la « commande nationale », de la sortie de l’Union EuropĂ©enne et de l’Euro, de l’anti immigration et de la fermeture des frontières, incarnĂ©e par Marine Le Pen du Front National. Et d’autre part, la France de la mondialisation, de l’ouverture, du libĂ©ralisme assumĂ©, qu’incarne Emmanuel Macron du mouvement En Marche. La particularitĂ© de ce second tour est qu’il se disputera entre les deux gros outsiders et en absence des deux grands partis traditionnels, Gauche et Droite, d’oĂą le suspense. Pendant deux semaines, les deux finalistes ont rivalisĂ© d’ardeur dans leur choc d’idĂ©es pour sĂ©duire les Ă©lecteurs des candidats sortis dès le premier tour et ceux, plus nombreux, que sont les indĂ©cis. MalgrĂ© les sondages et les appels Ă voter en faveur d’Emmanuel Macron, le match est loin d’être pliĂ©, rien qu’à en juger par le dĂ©bat du mercredi et les thĂ©matiques dĂ©veloppĂ©es par Marine Le Pen. Mme Le Pen a jouĂ© tout au long de sa campagne sur la fibre patriotique, avec comme slogan la « commande nationale ». Elle s’est dite dĂ©fenseur des valeurs de la France libre et a dĂ©peint son adversaire Macron comme Ă©tant le reprĂ©sentant « de l’oligarchie ». Elle a promis une lutte implacable contre le terrorisme, par la reconduction dans leurs pays d’origine de tous les Ă©trangers FichĂ©s « S » (personnes Ă surveiller par la Police) et de les traduire devant les tribunaux s’ils sont français. Elle s’est, en outre, engagĂ©e devant le Peuple français Ă lutter contre l’immigration illĂ©gale et Ă le protĂ©ger contre la mondialisation sauvage. Par contre, son adversaire Macron est pour une France forte dans une Europe Unie, prospère et ouverte aux autres pays du monde dĂ©fendant les mĂŞmes valeurs rĂ©publicaines. Il a accusĂ© son adversaire Marine Le Pen d’attiser la haine et de prĂ´ner le communautarisme, et a proposĂ© un pacte rĂ©publicain Ă l’ensemble des forces politiques françaises, toutes tendances confondues et qui dĂ©fendent les valeurs de la RĂ©publique et de la DĂ©mocratie, d’oĂą les multiples appels Ă voter pour lui.

Quant au débat télévisé du mercredi 03 mai, à défaut de renverser la tendance, il a permis aux protagonistes d’exposer aux Français leur vision du pays, de son économie, de sa sécurité et de ses relations internationales, et aussi d’étaler leurs divergences sur toutes les préoccupations nationales. Le dernier mot reviendra aux 47 millions d’électeurs français ce dimanche 7 mai 2017. Ils ont la lourde responsabilité de changer le cours de l’histoire de la France. Ils l’ont déjà amorcé en propulsant au second tour les deux candidats de la « nouvelle France », mais aux idées et au parcours politiques antinomiques.

Youssouf Sissoko

youssouf@journalinfosept.com