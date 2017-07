Le débat contradictoire sur la révision constitutionnelle du dimanche 09 juillet 2017 soir sur la chaine télévision ‘’Africable’’ a été suivi par de nombreux téléspectateurs. Le ministre de la jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koita, de la plateforme ‘’An Sona’’ à été malmené, trimballé et humilié par maître Demba Traoré de l’opposition et Djimé Kanté de la plateforme ‘’Antè Abana touche pas à ma constitution’’ comme un enfant dans la nature cherchant repère.

Voici les propos des représentants, Me Demba Traoré et Djimé Kanté, de la plateforme ‘’ An tè Abana ne touche pas à ma constitution’’ : « “Nous sommes de la plateforme pas pour de l’argent mais par conviction et par patriotisme, nous sommes de la plateforme pour nous et l’avenir de nos enfants, nous sommes de la plateforme parce que les conditions ne sont pas réunis pour changer une constitution, nous sommes de la plateforme parce que cette révision constitutionnelle est taillé sur mesure, nous sommes de la plateforme parce que nous voulons d’abord que nôtre armée soit équipée, nous sommes de la plateforme, nous voulons d’abord que l’armée et l’administration se déploie sur toute l’étendue du territoire, nous sommes de la plateforme tant que les quelques 500 écoles fermés faute de sécurité, tant que des millions d’élèves ne partent plus à l’école nous sommes de la plateforme”.

Avec tout cela, les conditions sont-ils réunis pour l’organisation d’une révision constitutionnelle ?

Samory TOURE