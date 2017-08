Célébrée le 10 aout de chaque année, le Mali à l’instar des autres pays africains signataires de la charte africaine de la décentralisation et de la gouvernance locale a celebré cette journée sous le thème « égalité des chances, autonomisation socio-économique et participation des jeunes à la gouvernance locale en Afrique ». La cérémonie a eu lieu à Koulouba au centre de formation des collectivités territoriales sous la présence du ministre de la Décentralisation et de la fiscalité Locale Alhassane Ag Hamed Moussa, les PTF, et la coopération allemande.

Le Mali après a ratifié cette charte africaine autorisant la décentralisation et de la gouvernance locale en décembre 2016. Elle demande aux pays de s’engager à cette reforme synonyme du developpement local. La célébration de cette journée permet aux acteurs intervenant dans le processus de faire un bilan des actions réalisées en matière de décentralisation et du développement local mais aussi instaurer un cadre de réflexion sur la problématique se la mise en œuvre de ces politiques. Pour le ministre de la Décentralisation et de la fiscalité Locale, la décentralisation a permis au Mali d’atteindre des résultats encourageants, en termes de renforcement du cadre juridique et institutionnel assurant l’implantation forte et irréversible des collectivités territoriales dans le paysage institutionnel malien.

Le Mali a d’adopté en conseil des ministres du 14 juin 2017 dernier d’autres projets qui approfondis la décentralisation notamment la loi relatif a la libre administration des collectivités territoriales, le code des collectivités territoriales et le statut particulier du district de Bamako. La journée a été une occasion pour le représentant du PADRE GIZ François Menguelé d’apprécier les efforts du Mali en matière de décentralisation. Il a affirmé que sur la trentaine de pays africains qui ont adopté cette politique de décentralisation, une douzaine a signé cette charte africaine de décentralisation. Et parmi ces douze pays quatre dont le Mali l’ont ratifié.

L’édition 2017 de cette journée est dédiée à la jeunesse africaine qui doit s’impliquer dans la gouvernance locale, moteur du progrès socio-économique des jeunes en Afrique.

Zoumana Coulibaly