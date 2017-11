Hier dans la mi-journée, ils étaient des milliers de ressortissants de plusieurs localités du pays à battre le pavé dans les rues de Bamako. C’était hier dimanche.

Les marcheurs, provenant de Dioïla, Bougouni, Nara, Kita, et Koutiala, etc. étaient partis à la rencontre du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et ses collaborateurs, pour faire passer leur message : ” ériger leurs différents cercles en régions. ”

A la tête des marcheurs, il y avait des Chefs de villages, plus d’une centaine, à exprimer leurs préoccupation aux plus hautes autorités du pays.

Cette marche d’hier prouve à suffisance le manque de communication entre les Administrateurs et les administrés.

Moins de quatre jours seulement après avoir quitté Bougouni, voilà que des chefs de villages de cette localité viennent marcher à Bamako, sous le nez des plus hautes autorités, pour revendiquer quelque chose. Lors de son passage dans la ville, si le Chef de l’Etat s’était donné le temps d’échanger avec les populations et leurs notabilités, en serait – on arrivé là ?

B. Koné

