La première session du Haut conseil des collectivités a pris fin le mercredi 31 mai. Durant un mois (du 02 au 31 mai 2017), les conseillers nationaux ont travaillé tant en commissions qu’en plénières autour des points inscrits à l’ordre du jour : le renouvellement du bureau et les commissions de travail ; l’examen des textes soumis par le gouvernement pour avis et questions diverses. À la suite des travaux, tous les projets de textes ont été adoptés à l’unanimité. Dans le nouveau bureau, quatre nouveaux conseillers ont fait leur entrée.

La cérémonie de clôture s’est déroulée le mercredi dernier au Haut conseil des collectivités en présence de Mme Diarra Raky Talla, ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions, représentant le Premier ministre, et l’honorable Mamadou Satigui Diakité, président du Haut conseil des collectivités (HCC). Plusieurs membres du gouvernement et présidents d’Institutions étaient également présents.

Après avoir félicité les conseillers nationaux et les cadres de l’Institution pour leur assiduité, leur régularité et leur souci du travail bien fait qui ont permis d’aboutir à de bons résultats durant la session, le président du Hcc a rassuré les membres de son Institution. «Je leur donne l’assurance que les avis et les recommandations issus de notre session seront soumis aux autorités compétences dans un bref délai», a-t-il promis.

Il s’est également réjoui de l’atmosphère qui a prévalu lors de la mise en place du bureau et des commissions de travail. Dans le nouveau bureau, seulement quatre nouveaux conseillers ont fait leur entrée dans l’institution. L’honorable Diakité a aussi remercié les personnalités du public et du privé qui ont, par leur expertise, contribué à améliorer les avis des conseillers durant la session, notamment Malick Alhousseini et Amadou Koita, respectivement ministre de l’Energie et de l’Eau, et ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, qui ont bien voulu répondre aux questions orales.

Pour le président du Hcc, cette session se tient également à un moment capital où la «Grande offensive présidentielle pour les infrastructures» connaît un véritable élan. Parmi ces actions présidentielles, l’honorable Diakité a cité le lancement récent des infrastructures routières dans plusieurs régions. Il a aussi noté d’autres événements de très grande portée nationale, notamment : l’adoption par l’Assemblée nationale du statut général des militaires ; la rentrée économique du Conseil national du patronat ; la visite à Gao du nouveau président français, Emmanuel Macron ; la tenue du conseil des ministres délocalisée ; la journée paysanne et le lancement officiel de la campagne agricole 2017-2018 à Ségou.

Sur le plan international, l’honorable Mamadou Satigui Diakité s’est réjoui de la participation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, aux différents fora et sommets à l’extérieur du pays. Selon lui, «Toutes ces activités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, sont la traduction concrète du souci du Président de la République, de réaliser le bonheur des Maliens, conformément à son message de campagne».

Notons que durant cette session, plusieurs projets de textes ont été examinés par les commissions de travail mises en place à cet effet. Il s’agit de la commission des finances et des affaires économiques ; de la commission plan, aménagement du territoire ; de la commission développement rural et environnement ; de la commission des lois, des affaires administratives et de la décentralisation ; de la commission éducation, santé, affaires sociales, culturelles et de la communication.

Wassolo