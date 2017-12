Depuis un moment nous assistons à un scénario comme si le président IBK et sa bande se sont donnés un défi de mobilisation autour de tous les déplacements d’IBK, de l’intérieur comme de l’extérieur. De Ségou à Sikasso en passant par Mopti et Kayes, dans les foyers en France aux USA, les partisans d’IBK font des campagnes publicitaires autour de la mobilisation comme s’il défiait un adversaire sur le terrain. En réalité dans notre pays on n’a jamais assisté à un tel acharnement dans le but de mobiliser pour l’accueil d’un président. Le Mali est un pays de grandes civilisations, la population est habituée à sortir d’elle-même pour accueillir les présidents depuis toujours. Quand on était à l’école jusqu’à l’arrivée d’IBK au pouvoir, les cours à l’école étaient interrompu juste pour l’accueil et ça reprenaient l’après-midi vice versa. Ce que nous avons remarqué toutes les visites d’IBK se font après les autres. En exemple celles de Ras Bath à Kayes et Sikasso ou autres leaders d’opinion qui sont en train de décrier les méfaits de ce pouvoir. Est-ce un défi d’IBK et sa bande vis-à-vis de son peuple qui aujourd’hui sur Dix, Neuf ne veulent pas entendre parler de lui et de son Karim, pour n’est pas dire tous les maliens ? Pour Mémoire en 2013 avec tout le Mali à ses côtés IBK n’a pas pu passer au premier tour. En 2018 vu l’état dans lequel se trouve le pays, la gestion calamiteuse et patrimoniale du pouvoir par Djo Brin, sa bande et sa famille, c’est de la folie, ou même de la science-fiction qu’IBK et sa bande de vautour pensent passer au premier, quelle folie. Ce que l’on puisse dire c’est que Boua IBK se mette à l’écart pour son honneur, le bonheur du Mali et de tous les maliens, pas lui seulement mais toute sa génération de vieux qui veulent prendre la place de leurs petits enfants .Vivement l’alternance totale en 2018.

LE HOGON

