Autrement dit, leur venue en son sein de la majorité est plutôt motivée par la quête de places et non par un soutien aux actions de Président de la République IBK. Ce dernier a dit lors de sa première déclaration en tant Président élu qu’avec lui, il n’y aura pas de partage de gâteau.

Des arguments jugés non plausibles pour un fin observateur de la scène politique malienne pour des partis politiques inconnus dans le microcosme politique. Car, ces partis ne peuvent affirmer avoir tenu les congrès ordinaires et autres activités politiques dévolus aux formations politiques maliennes.

Les griefs avancés à l’encontre de la majorité présidentielle par les partants sont entre autres le manquement de l’autorité de l’Etat, l’incapacité du gouvernement à répondre aux préoccupations réelles des Maliens, la non maitrise de la situation sécuritaire dans le pays, le manque de vision dans le cadre du développement socio économique du pays etc. Ce sont là quelques reproches faits au gouvernement pour justifier leur départ.

