Le parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali(RPM), est sur une pente glissante à Ségou. Une guerre fratricide entre deux barons du parti, les honorables députés, Abdine Koumaré et Abdoul Galil Mansour Haidara fragilise le fonctionnement du parti dans la cité des Balazans.

Les deux élus RPM ne sont plus en odeur de sainteté depuis les dernières consultations communales dans la circonscription électorale de Ségou. Leur différend est intervenu suite au choix de la tête de liste du parti des tisserands. À la tête du bloc formé par les anciens du parti, Abdine Koumaré ne voulait pas de Nouhoum Diarra comme porte flambeau de la liste du parti. Malgré son refus, ‘’les mécanismes majoritaires’’ vont choisir, Nouhoum Diarra, un déserteur, aux heures sombres du parti. Son choix a été possible grâce aux complicités des derniers venus dans le bateau du RPM. Il s’agit de l’honorable Abdoul Galil Mansour Haidara et son clan. Malheureusement pour Abdine Koumaré et les autres anciens du parti, Nouhoum Diarra, en plus d’être tête de liste RPM, est aujourd’hui le maire de la commune urbaine de Ségou. Certes une victoire du RPM dans la commune urbaine de Ségou, mais la guerre continue entre le député de Sokalakono Abdine Koumaré et le clan du richissime Abdoul Galil Mansour Haidara, tous cadres influents du parti RPM, militants de la sous-section de Ségou.

Les raisons de la brouille !

Accusé par le clan Mansour d’avoir soutenu la liste UDD-CODEM au détriment de la liste RPM, l’honorable Abdine Koumaré que nous avons joint au téléphone donne sa version des faits : « Quand le bureau politique national de RPM a décidé de choisir un candidat consensuel pour le RPM pour la mairie de Ségou, le choix est tombé sur Moussa Baba Diarra ex Directeur Général de OMH. Par voie officielle, le Bureau politique national du Rpm à Bamako a instruit le secrétaire général de la section RPM de Ségou, Seydou DEMBELE, d’informer le secrétaire général de la sous-section de Ségou que le choix est sur Moussa Baba Diarra et que le bureau politique national rejette le choix de Nouhoum Diarra. Le secrétaire général de la section a fait effectivement le travail avec des témoins à l’appui. Ils se sont réunis non pas au siège du parti mais au domicile de l’honorable Abdoul Galil Mansour Haidara. Il a donné l’information en présence des honorables Maimouna Dramé et Abdoul Galil Mansour Haidara ; du secrétaire général de la sous-section M.També, Ousmane Dembélé membre de la sous-section et un de nos militants de la section Kalilou Traoré et Mamou Diallo actuelle conseillère à la mairie….

Seydou DEMBELE en sa qualité de Secrétaire Général de la section a donné officiellement l’information du choix du bureau politique national de RPM en présence du SG de la sous-section qui doit piloter l’investiture du candidat. C’est après le retrait de ce dernier, entre eux ils ont décidé de leur chef de choisir Nouhoum Diarra ; cela est déjà une violation des instructions et des textes du parti. Et quand je suis venu lors d’une rencontre, j’ai signifié que le choix du parti en réalité n’a été respecté et qu’à ce titre il va falloir redresser les choses. Mais en démocratie quand la majorité remporte, c’est la majorité qui l’emportera dans les urnes peut être. Et le jour du choix du candidat, je suis parti à Ségou. Le secrétaire général de la sous-section qui était le maitre d’œuvre par rapport à l’investiture du futur candidat m’a dit que j’ai été trahi entre la nuit et le matin ; parce que à ma sortie ils ont décidé de mettre leur choix sur Nouhoum Diarra. J’ai dit non que cela ne pouvait pas se faire parce qu’il y avait eu un consensus autour d’une personne c’est toi le premier responsable soit tu vas dans ce sens soit tu annules l’investiture. C’est ce que disent les textes. Malheureusement il a été mis en minorité dans la salle. Parce que Ceux qui étaient prêts à soutenir Moussa Baba Diarra ont été corrompus et ont jeté leur dévolu sur Nouhoum Dirra. Le résultat final n’est même pas tombé en ma présence, je suis retourné à Bamako. En réunion de Bureau politique national à Bamako quand le problème a été posé, j’ai fait le compte rendu et j’ai dit que si Nouhoum Dirra était le choix du parti alors je le respecterais. C’est Bakary koniba qui m’a interpelé en me disant que c’était le choix du parti et qu’il souhaite que je me rallie derrière le parti. C’est à cause de lui et son intervention que j’ai respecté le choix Nouhoum Diarra ».

A en croire toujours l’honorable Koumaré, le vrai problème réside au moment des campagnes communales en novembre dernier quand ils ne lui ont pas vu en campagne active et faire aussi une contribution personnelle. « Mais au titre de la contribution des députés, j’ai contribué et au moment où les élections se déroulaient au mois de novembre, on était en plein examen budgétaire à l’Assemblée en ma qualité de président de la Commission des Finances je ne pourrais pas faire de déplacement pour Ségou car je pilotais les travaux en commission du budget, je suis resté à Bamako. Je ne suis venu à Ségou que le jour du vote. J’ai voté avec ma famille et je suis retourné à Bamako », a expliqué. Avant d’ajouter : « A la reprise à l’Assemblée, le président m’a félicité devant l’honorable Abdoul Galil Mansour Haidara qui est membre de la conférence des présidents, pour avoir sacrifié les élections pour me consacrer à mon budget et à ma loi des finances qui doit être votée prochainement ».

Le président de la Commission Finance de l’Assemblée nationale a également indiqué qu’il sait ce qu’il fait. Et selon lui, le problème réel réside du fait qu’il n’a pas aidé le candidat Nouhoun Diarra. « Quand Nouhoum a été choisi beaucoup ont quitté le parti pour rallier une autre liste en occurrence UDD et la CODEM. Le RPM après les résultats a eu 12 conseillers et les deux autres partis ont eu chacun 5 conseillers. C’est ce qui les a faits mal. Ils ont dit beaucoup de chose sur moi que je n’ai pas soutenu la liste du parti et que j’ai soutenu l’UDD. Voilà tout le problème », explique Abdine Koumaré. Avant d’indiquer : « Au-delà de tout cela, le secrétaire général de la section, Seydou Dembélé n’a jamais voulu de ma personne. Je ne sais pas pourquoi il m’en veut. C’est lui qui est derrière cette histoire en complicité avec d’autres membres du parti ».

Se prononçant sur le maire de la commune Urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra, dont le choix a occasionné des saignées au sein du parti présidentiel, M. Koumaré a été perplexe : « Je ne sais pas si le maire est impliqué dans la campagne de dénigrement orchestrée contre ma personne. Le maire Nouhoum Diarra ne peut pas dire des choses sur moi alors qu’il m’a envoyé un document précieux que j’ai entre les mains en sa faveur ; ça je ne peux pas comprendre. Il a sollicité auprès de moi de l’argent. Il y a un mois et demi, le maire Nouhoum Diarra m’a remis un budget prévisionnel de 121 000 000 FCFA dans le cadre l’entretien courant des ouvrages réalisés par EJKA, l’entreprise qui a pris en compte les travaux du 3ème projet urbain de Ségou ». Et l’honorable Koumaré de poursuivre : « Si j’avais des problèmes avec lui est ce qu’il allait m’envoyer cela ? C’est en ma qualité de président de la Commission des Finances que je l’ai conseillé d’élaborer ce budget, pour que je puisse les appuyer pour faire face à l’entretien des routes et caniveaux pendant au moins un an en raison de 10 million de FCFA par mois. Actuellement je suis en train de négocier auprès du Ministre de l’Equipement et des Transports et du ministre des Finances pour avoir ce financement afin de le mettre à la disposition de Ségou. « Si je voulais le poignarder est ce que j’allais accepter cela? », s’interroge-t-il. Avant de conclure : « Ce sont eux qui m’en veulent parce qu’ils ont compris que le parti est en train de se retourner vers moi ; parce que les membres du Directoire du bureau politique national du Rpm ont réellement compris que je suis en train d’aider toutes les structures du parti pas seulement dans la commune urbaine de Ségou mais dans la toute la région ; car mon statut me le permet ».

Aliou Touré