L’ambassadeur de la fédération de Russie, Alexy Doulian, était face à la presse le samedi 17 juin à la Maison de la presse, pour parler de la coopération entre son pays et le Mali. C’était à l’initiative de l’Union des journalistes pour la promotion de la diplomatie au Mali (Ujdm).

Après le mot de bienvenue du président de l’Ujdm, Amadou Sangho, l’ambassadeur de la fédération de Russie, Alexy Doulian, a fait une brève présentation de son pays avant de parler de sa coopération avec le Mali. Selon lui, la Russie couvre 17 millions de Km2 avec 145 millions d’habitants et 11 fusions horaires. Le conférencier a expliqué que son pays prône une politique qui n’est pas guidée par d’autres pays.

Parlant de la coopération entre la Russie et le Mali, Alexy Doulian a rappelé que celle-ci date de l’indépendance de notre pays. Depuis cette période, dit-il, le Mali entretient un dialogue politique permanent avec la Russie. Il a aussi rappelé la bonne coopération entre la Russie et le Mali dans le domaine de l’éducation en soulignant que plus de 10.000 cadres maliens ont été formés dans tous les domaines (dont plusieurs sont aujourd’hui ministres) par son pays. Il a en plus fait savoir que près de 65% des officiers de l’armée malienne ont été formés par son pays.

L’ambassadeur de la fédération de Russie au Mali a fait remarquer une bonne collaboration entre son pays et le Mali dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. «Dès le début de la crise malienne, la Russie n’a pas caché sa position du maintien du caractère laïc, républicain et l’intégrité du territoire du Mali», rappelle-t-il. Toutefois, Alexy Doulian regrette le bas niveau de la coopération commerciale et économique entre la Russie et le Mali.

Pour nos archives, nous retiendrons que l’Union des journalistes pour la promotion de la diplomatie au Mali, créée en août 2011, regroupe une vingtaine d’organes de presse. Elle œuvre pour le rayonnement de la diplomatie.

Diango COULIBALY