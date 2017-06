L’Union des Journalistes pour la Promotion de la Diplomatie au Mali, créée en 2011, recevait le samedi 17 juin dernier, l’Ambassadeur de la Russie au Mali, AlexyDoulian. Il était question d’échanger avec lui sur les relations diplomatiques entre son pays et le Mali. Lors de la cérémonie, le diplomate russe avait à ses côtés, Ibrahim Sangho, président de l’Union des Journalistes pour la Promotion de la Diplomatie au Mali.

Avant de présenter son pays aux journalistes, AlexyDouliana remercié les membres de l’Union des Journalistes pour la Promotion de la Diplomatie au Mali pour cette initiative.

Selon lui, la Russie couvre une superficie de 17 millions de Km2 pour une population de 147 millions d’habitants. Pour lui, tout comme le Mali, c’est un pays qui a connu le terrorisme. Et d’après lui, tous les terroristes sont mauvais car créant tous sur leur passage, le chaos et le désordre.

« Un terroriste reste toujours un terroriste et pas question de négocier avec eux », a indiqué le diplomate. Selon qui, la Russie a toujours été du côté du Mali depuis le 14 octobre 1960 à travers plusieurs domaines de coopération dont sur le plan militaire et sur le plan éducation à travers la formation de plus de 10.000 maliens dans différents domaines. Aussi ajoute-t-il, plus de 65% du corps de l’armée malienne sont issus des écoles de formation militaire russes. Il a regretté que la coopération dans les domaines économiques ne soit pas très dynamique entre les deux pays. Cependant, il a rassuré que son pays reste ouvert aux opérateurs économiques maliens pour l’amélioration de la coopération économique.

A en croire le diplomate russe, la Russie a toujours soutenu le caractère républicain et laïc de l’Etat du Mali tout en prônant le dialogue.

Parlant de l’appel des Maliens à travers une pétition pour une intervention russe au Mali, AlexyDoulian dira qu’il a effectivement reçu une pétition de 3000.000 signatures pour une intervention de son pays au Mali. Selon lui, plusieurs forces d’intervention dont Barkhane et la MINUSMA sont déjà au Mali pour sécuriser le pays. C’est pourquoi, il a estimé que l’intervention de son pays au Mali sera une intervention de trop pour concurrencer les forces déjà sur le terrain. Aussi, il a souligné que son pays n’envoie pas de troupes au sol pour aider un pays. Il a donné l’exemple de la Syrie où son pays n’intervient pas directement au sol mais plutôt en appui aérien pour soutenir les forces gouvernementales. Pour le diplomate russe, cette intervention de son pays en Syrie avait pour but d’éviter une dislocation de ce pays avec des conséquences inimaginables comme ce fut le cas en Lybie qui est à la merci des groupes terroristes après l’intervention de l’OTAN pour tuer Kadhafi. Il a profité de l’occasion pour saluer la création de la force du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Pour lui, c’est à l’Afrique de prendre la responsabilité de la création de cette force au lieu de la France.

Aux dires de l’Ambassadeur, la Russie continue d’apporter son appui militaire au Mali.

S’agissant de certaines accusations contre son pays par les médias occidentaux, il dira que c’est de la calomnie pour continuer à ternir l’image de la Russie comme une possible immixtion russe dans le processus électoral américain. C’est pourquoi, il a invité les hommes de média à ne pas se fier aux informations de ces médias seulement pour informer les populations. Mais de diversifier leurs sources d’informations en consultant les sites d’informations russes aussi ou au préalable, prendre contact avec l’Ambassade russe toujours disposée à donner des vraies informations. Séance tenante, il a demandé aux journalistes maliens de prendre régulièrement attache avec l’attaché de presse de l’Ambassade pour des besoins d’éclaircissement sur certains sujets.

Le site de l’ambassade est accessible à l’adresse (M.d.ru ou Français.rt.com)

M.D