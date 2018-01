Dans un communiqué, dont nous avons pu nous procurer une copie, le Parti pour l’action civique et patriotique (PACP), dit avoir pris acte du rappel de son président d’honneur Niankoro Yeah Samaké de son poste d’ambassadeur du Mali en Inde et auprès de dix pays d’Asie du Sud et du Sud-Est avec résidence à New Delhi, Inde.

Selon le communiqué, l’instance suprême du parti dit avoir appris le rappel de son président d’honneur de son poste d’Ambassadeur du Mali en Inde sur les réseaux sociaux. « Quelque temps après, une lettre officielle a été adressée à Son Excellence Niankoro Yeah Samaké pour le rappeler de son poste tout en le remerciant pour le service rendu à la nation », poursuit le communiqué.

Ainsi, le Bureau exécutif national(BEN) du PACP prend acte de ce rappel. Toutefois, il remercie le président de la Républiquepour le choix porté sur Niankoro Yeah Samaké en l’accréditant auprès de 10 pays de l’Asie du Sud et Sud-Est avec résidence à New Delhi, Inde.

Aussi, le BEN/PACP félicite son président d’honneur pour avoir servi quotidiennement le grand peuple du Mali en sa qualité d’Ambassadeur. « Durant les trente mois de sa mission, nous retenons que Son Excellence Yeah Samaké a travaillé inlassablement pour rehausser l’image du Mali auprès des juridictions diplomatiques sous sa tutelle », peut-on lire dans le communiqué.

Les cadres du PACP ont saisi l’occasion pour réitérerleur soutien indéfectible au désormais ancien ambassadeur du Mali en Inde en lui souhaitantun bon et prompt retour au pays afin qu’il se mette à la disposition de son parti pour la recherche de solutions durables aux défis majeurs qui se posent au peuple malien.

Mama PAGA

