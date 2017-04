La Turquie a offert à notre Assemblée nationale une des plus belles salles de plénière ultra moderne en Afrique. Il s’agit de la salle de plénière Modibo Kéita et son entrée principale baptisée au nom de Mamadou Konaté, entièrement rénovées. Elle a été inaugurée dans l’après midi du lundi 3 avril dernier, suivie de l’ouverture de la session d’avril.

C’était sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale, Issaka Sidibé, et en présence du Vice-premier ministre de la Turquie, Veysi KAYNAK, de la présidente du groupe d’amitié Mali-Turquie, Tülay KAYNARCA, des membres du Gouvernement et des élus de la nation, très heureux de voir leurs conditions de travail améliorées. La rénovation de ces deux infrastructures est le fruit de la diplomatie parlementaire menée par le Président de l’Assemblée nationale depuis son élection au Perchoir. En effet, depuis l’arrivée d’Issaka Sidibé à la tête, il a mené une diplomatie parlementaire agressive qui lui a amené partout dans le monde pour parler du Mali et de sa crise. Durant ces voyages à l’extérieur, l’élu de Koulikoro n’a cessé de faire le plaidoyer pour l’amélioration des conditions de travail des parlementaires maliens.

C’est pourquoi, dans les couloirs de l’Hémicycle l’atmosphère était festive. Le sourire se lisait sur les visages des députés et des travailleurs parlementaires, très heureux d’accueillir un tel joyau, qui place désormais notre parlement au rang des Assemblées les plus modernes de notre continent.

Devant ce beau monde, le Président de l’Assemblée nationale a indiqué que la rénovation de cette salle et son entrée est surtout la preuve du dynamisme de la diplomatie parlementaire malienne dont il a la charge de conduire. « En effet, la décision courageuse et historique prise par les plus hautes autorités turques de moderniser certaines salles de l’Assemblée Nationale du Mali fait suite à la mission que j’ai conduite personnellement en Turquie, pays frère et ami, en novembre 2014 », a-t-il rappelé, expliquant « qu’après lui avoir exposé ma ferme volonté d’améliorer le cadre de travail des Députés maliens, Son Excellence, le Président Recep Tayyip ERDOGAN m’avait alors promis tout son soutien pour la rénovation et l’équipement de la Salle de plénière Modibo KEITA et de la Salle d’entrée principale, dénommée Salle Mamadou KONATE ».

Conformément à la convention bipartite signée le 14 Juillet 2015, entre l’Agence Turque de Coopération et de Coordination (TIKA) et l’Assemblée Nationale du Mali, les travaux ont consisté, d’une part, au renouvellement du présidium, des tables de travail, des chaises des députés ainsi que les places réservées au public, à l’installation d’un système audiovisuel de dernière génération, des cabines d’interprétation simultanée et d’un système de vote électronique. D’autre part, le projet a porté sur l’érection de cabines d’habillage pour les députés dans la Salle Mamadou KONATE, de même que le renouvellement du comptoir et des meubles dans l’aire de repos aménagée.

« Le chantier proprement dit a démarré, à notre grande surprise, seulement 4 mois après la signature du Protocole. Lorsqu’on m’informa, un beau jour de décembre 2015, que la partie turque nous demandait urgemment d’aménager un espace dans la cour, pour entreposer les premiers containers de matériels, j’étais l’homme le plus heureux du monde. Je me suis dit qu’enfin notre Parlement allait connaitre sa vraie mutation. Et voilà !18 mois après, le résultat est là, tout simplement génial ! », s’est réjoui le Président de l’Assemblée nationale. Annonçant que «les travaux, j’en suis sûr, auraient même pu finir beaucoup plus tôt, n’eût été la survenance de certaines situations imprévues notamment la cohabitation sur le site des travailleurs du chantier, des députés et du personnel de l’Assemblée nationale. A cela, s’étaient ajoutés des désagréments créés par la saison des pluies et la vétusté du circuit électrique. Il a donc fallu du courage et de l’abnégation à l’équipe technique turque pour venir à bout de toutes ces difficultés et nous offrir le joyau que nous allons officiellement découvrir dans quelques instants ».

Selon le titulaire du perchoir, mieux que rénovée, « nous pouvons désormais affirmer que nous avons une nouvelle salle de plénière avec ses dépendances et toutes les commodités dignes des illustres personnages, Modibo KEITA et Mamadou KONATE, dont elles portent le nom. Les parlementaires maliens feront dorénavant leurs délibérations dans des conditions également dignes de la représentation nationale et de leur statut de Député ».

Youssouf Diallo