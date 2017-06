L’ambassadrice de la France au Mali, Son Excellence Mme Evelyne Decorps, était l’invitée de la tribune de débats de l’Union des journalistes pour la promotion de la diplomatie au Mali (Ujdm). Présidée par notre confrère Amadou Mahamane Sangho (chargé de communication au ministère de la Sécurité et de la Protection civile), l’Ujdm est une association qui a pour objectif de faire la promotion, la vulgarisation et la dynamisation des acquis de la coopération entre le Mali et ses partenaires. Tenue à la Maison de la presse le samedi 27 mai 2017, cette conférence de presse a permis à Son Excellence Evelyne Decorps d’échanger avec la presse sur la coopération de la France avec le Mali.

Au cours de la conférence de presse, Son Excellence Mme Evelyne Decorps a passé en revue les domaines d’intervention de la France au Mali. Après avoir souhaité bon Ramadan aux musulmans du Mali, elle a déclaré que la relation franco-malienne est une relation bilatérale ancienne. A l’indépendance du Mali, la France avait de timides relations avec le Mali à cause du choix politique du régime de Modibo Kéïta qui était tourné vers les pays socialistes. Renforcée sous le régime de Moussa Traoré, la relation franco-malienne s’est froidie à partir de 1995 quand le président Alpha Oumar Konaré a refusé de répondre à l’invitation du président Jacques Chirac.

L’apport de la Coopération française au Mali

Selon l’ambassadrice, la France est hôte d’une importante communauté malienne estimée à 76 000 en situation régulière. Tous les ans, la France délivre 45 000 titres de séjour aux Maliens en plus de 1 500 titres de régularisation. De par son importance, la diaspora malienne contribue au développement du Mali par des transferts d’argent. L’aide publique au développement de la France pour le Mali s’élève à plus de 7 milliards d’Euro. Elle a confié que l’opération Serval qui a coûté à la France 473 millions d’Euro a marqué un resserrement des liens entre la France et le Mali. En appuyant les élections au Mali, l’opération Barkhane a contribué à la normalité. Elle a signalé les nombreux voyages de l’ancien ministre français de la Défense, Jean Yves Le Drian au Mali.

En plus de la coopération militaire, la France contribue à la fiscalité malienne à travers des entreprises intervenant dans le domaine minier et qui emploient des Maliens. A ses dires, des entreprises françaises sont au Nord du Mali pour la recherche du pétrole. Mais, elle a tenu à démentir l’information faisant croire que des entreprises françaises sont en train d’exploiter du pétrole au Nord du Mali. “Aucune entreprise française n’a de permis d’exploitation de pétrole au Nord du Mali. Aucune entreprise française n’exploite du pétrole au Nord du Mali”, a-t-elle précisé.

Dans le domaine de l’enseignement, la France accorde beaucoup de bourses d’études au Mali. Dans le domaine de la culture, elle a cité l’ouverture à Bamako du Centre culturel français devenu par la suite l’Institut français qui contribue beaucoup à la promotion des artistes et autres écrivains maliens. Dans le domaine politique, la France a contribué à la mobilisation de la Communauté internationale en faveur du Mali. C’est à ce titre que la France s’est engagée dans la médiation ayant abouti à la signature de l’Accord issu du processus d’Alger. Il a mentionné l’organisation à Bamako du Sommet Afrique-France pour, à ses dires, montrer au monde entier que le Mali est en train de sortir de la crise. Lors de sa récente visite à Gao, le président français, Emmanuel Macron, a réaffirmé l’engagement de la France de continuer à aider le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Dans le cadre de la coopération décentralisée, la France investit beaucoup au Mali. La France est bailleur de fonds de beaucoup de sociétés et entreprises comme la Cmdt, l’Office du Niger. La France est en train d’intervenir dans la construction de la Centrale de Kabala et le dédoublement de la ligne d’électricité de Manantali vers Bamako.

” Ce n’est pas la France qui empêche l’armée malienne d’entrer à Kidal “

Répondant à la question sur l’empêchement par la France de l’armée malienne d’entrer à Kidal, Mme l’ambassadrice a laissé entendre que ce n’est pas la France qui empêche l’armée malienne d’entrer à Kidal. Mais qu’il y a des conditions pour le retour de l’Administration malienne à Kidal. “Des actions sont en cours pour le retour de l’Administration malienne à Kidal. Et ce retour va se faire assez vite avec les patrouilles mixtes “, a-t-précisé, avant d’ajouter que la France n’a aucune volonté de bloquer l’armée malienne d’entrer à Kidal. ” Au contraire l’opération Barkhane accompagne l’armée malienne pour la sécurisation du Nord du Mali. Barkhane appuie l’armée malienne dans la formation et l’équipement des militaires maliens. L’armée malienne a connu des problèmes qui ne sont pas du fait de la France. La France, la Minusma et l’Union européenne appuient le Mali pour permettre à son armée d’être opérationnelle. Ensuite, la France n’interdit à aucun pays d’intervenir au Nord. La preuve, beaucoup de pays européens comme africains interviennent au Nord du Mali “, a-t-elle témoigné.

Le taux de refus du visa français est inférieur à 25 %

Sur les difficultés d’accès au visa français, elle a reconnu qu’il y a des tracasseries administratives, un problème d’organisation pour les rendez-vous. Sinon, a-t-elle rétorqué, le taux de refus de visa est inférieur à 25 %. “Nous essayons de faire notre possible pour que les demandeurs de visa puissent avoir le visa le plus rapidement possible,”, a-t-elle dit avant de signer le livre d’or de l’Ujdm, marquant ainsi son passage à la conférence de presse.

Auparavant, Sory Kemesso, le président d’honneur de l’Ujdm, avait salué la présence de l’ambassadrice à la conférence de presse. Et le président Amadou Mahamane Sangho avait déclaré que cette présence est d’autant plus symbolique qu’elle marque d’une pierre blanche le début d’une série de conférences que l’Ujdm (créée le 23 aout 2011) entend initier chaque mois, avec l’ensemble des diplomates accrédités au Mali.

Siaka Doumbia