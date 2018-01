La rencontre que j’ai eue avec mon homologue algérien a été une occasion de constater la confirmation de la disponibilité de l’Algérie à rester au côté du Mali pour que nous puissions avancer sur la voix de la stabilisation du pays”, a déclaré M. Maïga à l’occasion du point de presse qu’il a conjointement animé avec le Premier ministre Ahmed Ouyahia.

Rappelant que l’accord de paix et de réconciliation au Mali est issu du processus d’Alger, M. Maïga a souligné que l’Algérie “joue un rôle important et majeur dans ce qui concerne la paix, la stabilité et la sécurité au Mali et dans la sous-région”, exprimant le souhait des autorités maliennes de pouvoir “réaliser des avancées significatives” et parvenir à la stabilisation de l’ensemble de son territoire.

Il a rappelé dans ce sens que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika avait séjourné durant les années 60 à Gao (Nord du Mali), où il dirigeait le front Sud de la Guerre de libération d’Algérie.

M. Maïga a également relevé que son pays “tente de s’inspirer de l’expérience algérienne en matière de réconciliation nationale”, estimant que cette expérience “constitue un bon cas d’école en la matière”.

Il a ajouté que sa visite en Algérie était une occasion de “procéder à une évaluation des relations algéro-maliennes et d’envisager de leur donner un nouvel élan” en maitrisant notamment les “enjeux sécuritaires”.

Le Premier ministre malien effectue depuis samedi une visite de travail de deux jours en Algérie.

Par algerie-focus.com

