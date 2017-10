L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali à La Havane, a présenté ses lettres de créance au président de la République d’Haïti, S. E. Jovenel Moïse, le mercredi 11 octobre 2017, au palais présidentiel à Port-au-Prince.

Arrivé à Port-au-Prince le dimanche 8 octobre, l’ambassadeur du Mali en Haïti avec résidence à La Havane, a eu, le même jour, une rencontre avec le contingent malien de la Minustah, dirigé par le commissaire de police Faganda Sissoko. C’était au cours d’un dîner animé par la jeune artiste malienne Hadja Fanta Diabaté en tournée de promotion dans les Caraïbes.

Le 10 octobre, accompagné du consul honoraire du Mali en Haïti, Mme Marie José François, l’ambassadeur Abdoul Kader Touré a procédé à la remise des copies figurées de ses lettres de créance à S. E. M. Antonio Rodrigue, ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Divers sujets ont été au menu de l’entretien que le ministre des Affaires étrangères et des Cultes a accordé à l’ambassadeur, notamment les voies et moyens de renforcer et de concrétiser les liens d’amitié et de coopération entre Haïti et le Mali.

Le 11 octobre, accueilli au palais présidentiel et introduit par l’ambassadeur chef du protocole, Yves Mazile, l’ambassadeur Abdoul Kader Touré a présenté à S. E. M. Jovenel Moïse, président de la République d’Haïti, les lettres l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali en Haïti.

Au cours de l’entretien qui a suivi, l’ambassadeur a transmis les vœux les meilleurs de S. E. M. Ibrahim Boubacar Kéita, président de la République du Mali, pour la réussite personnelle de son homologue et pour la prospérité et la stabilité d’Haïti.

Consacrant à la tradition, l’ambassadeur Touré s’est ensuite rendu au Musée du panthéon national haïtien (Mupanah) pour y déposer une gerbe de fleurs et visiter le mausolée des pères de la patrie haïtienne.

L’ambassadeur Touré a aussi rendu une visite de courtoisie au nonce apostolique, doyen du corps diplomatique à Port-au-Prince, avant de rencontrer les responsables africains de diverses organisations internationales accréditées à Haïti.

Source : ambassade du Mali à La Havane