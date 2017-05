Le président IBK a nommé, le jeudi 25 mai 2017, son conseiller spécial Mamadou Henri Konaté en qualité d’ambassadeur plénipotentiaire du Mali à Genève, en Suisse. Petit-fils et homonyme de Mamadou Konaté, l’un des plus grands hommes d’Etat du Mali, Mamadou Henri Konaté, 54 ans, est le fils de Tiéoulé Konaté, ancien ministre des Finances, Président fondateur de la Banque de développement du Mali (BDM) et challenger, lors de la présidentielle de 1992, du candidat de l’ADEMA Alpha Oumar Konaré.

Mamadou Henri KonatĂ© est l’un des rares Africains et le premier Malien diplĂ´mĂ©s de l’ENA (École nationale d’administration) de Paris, promotion “Victor Hugo”. Pour rappel, l’ENA a formĂ© des personnalitĂ©s cĂ©lèbres comme l’ancien prĂ©sident Jacques Chirac, l’actuel prĂ©sident Emmanuel Macron, les anciens Premiers ministres Alain JupĂ©, Michel Rocard, Lionel Jospin et Édouard Balladur. KonatĂ© dĂ©tient aussi un Brevet d’Ă©tudes diplomatiques et un DiplĂ´me d’Ă©tudes supĂ©rieures spĂ©cialisĂ©es (DESS) en relations internationales.

An 1997, il est recrutĂ© par la BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest). En 2003, il est dĂ©tachĂ© en 2003 auprès de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique du Mali, sous Amadou Toumani TourĂ© (ATT). Après avoir bien organisĂ©, en juin 2003, la visite d’Etat du prĂ©sident français Jacques Chirac, au Mali, KonatĂ©, dĂ©jĂ chevalier de l’Ordre national du Mali, reçoit des mains de Chirac la mĂ©daille d’Officier de la LĂ©gion d’Honneur française. Dans la foulĂ©e, il est nommĂ© SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique. Puis Conseiller SpĂ©cial du chef de l’Etat. Un poste qu’il conserve sous les prĂ©sidents Dioncounda TraorĂ© et Ibrahim Boubacar KeĂŻta.

Pas de doute qu’avec son intégrité et ses talents d’organisateur, Konaté portera avec succès le flambeau du Mali dans ses nouvelles missions d’ambassadeur auprès de la Confédération helvétique et des organisations et institutions spécialisées du Système des Nations Unies établies à Genève et à Vienne (Autriche).