Welcome! Log into your account

Décidément, le ridicule ne tue plus dans notre pays. A l’issue du Conseil des Ministres du mercredi 28 décembre 2016, un passage du communiqué publié a attiré l’attention des observateurs. Au titre du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de l’Intégration Africaine, il est écrit ceci : « Le Conseil des Ministres a, en outre, procédé à l’abrogation du décret de nomination du Consul Général du Mali à Paris. »

You are going to send email to