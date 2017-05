Les travailleurs du ministère des affaires étrangères, en grève de quatre jours depuis le lundi dernier, ont suspendu leur grève hier jeudi 18 mai 2017. Une suspension qui est, selon les syndicalistes, le fruit des négociations entre eux et quatre ministres du gouvernement malien.

Le bureau du Syndicat Libre des Travailleurs des Affaires Etrangères (SYLTAE) a suspendu son mot d’ordre après avoir rencontré quatre membres du gouvernement(les ministres des Affaires étrangères, de la fonction publique, des Maliens de l’extérieur et du Commerce, porte parole du Gouvernement), hier jeudi 18 mai 2017, au ministère du travail et de la fonction publique, chargé relation avec les institutions. La rencontre provoquée par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga visait a trouvé des solutions aux revendications des grévistes. Ainsi, à l’issue de la rencontre, le SYLTAE a décidé de suspendre sa grève de 96 h qui avait commencé depuis le lundi 15 mai 2017. Au dire des membres du bureau, la suspension du mot d’ordre de grève fait suite aux engagements des différents ministres de mettre en place une commission à partir de ce vendredi après midi afin de trouver des solutions, dans un délai de 10 jours, à l’ensemble des points contenus dans le procès verbal de conciliation du 09 mars 2017. Pour rappel, le bureau du SYLTAE avait soumis au gouvernement 17 points de revendications qui sont d’ordre législatifs et financiers. Ainsi, parmi ces points de revendications, on peut noter entre autres : l’élaboration et faire l’adoption d’un texte accordant une indemnité de Sujétion diplomatique mensuelle à hauteur de 400 000 FCFA pour les fonctionnaires de catégorie “A” exerçant au Département central ; l’élaboration et l’adoption d’un texte accordant une indemnité à hauteur de 600 000 FCFA/an aux Directeurs ayant rang d’Ambassadeur ; le maintenir pendant 06 mois le salaire des membres du personnel des Affaires étrangères rappelés de la mission diplomatique ou consulaire de provenance, en guise de mesure d’accompagnement. De même, restaurer la prime forfaitaire de 15 000 FCFA/jour pour les agents bénéficiaires d’une formation à l’étranger prise en charge par la partie invitante, en utilisant le Fonds de souveraineté du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’intégration africaine ; la relecture du Décret n° 05-464/P-RM du 17 octobre 2005, fixant la valeur du point d’indice du traitement des personnels occupant certains emplois dans les Missions Diplomatiques et Consulaires, en corrigeant les inégalités salariales criardes entre la zone du franc CFA et les autres zones; et du Décret n° 96-044/P-RM du 08 février 1996 fixant les avantages accordés au personnel diplomatique dans les Missions Diplomatiques et Consulaires de la République du Mali ainsi que le Décret n°2011-/100/P-RM du 07 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires du cadre des Affaires Etrangères. Aussi, le syndicat demande la relecture du Décret n°098-098/P-RM du 31 mars 2004 portant Plan de Carrière des Fonctionnaires en service au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour l’adapter aux réalités actuelles et procéder à son application correcte et les textes de création de la Délégation générale à l’Intégration africaine et sa dotation en ressource financières, matérielles et humaines. De même, d’accorder un quota de 50% aux fonctionnaires des Affaires étrangères dans les nominations aux postes d’Ambassadeurs et Consuls généraux etc.

Ousmane Baba Dramé