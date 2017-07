« En travaillant main dans la main pour construire l’avenir du Mali, vous n’aurez pas de meilleur partenaire que les États-Unis d’Amérique », a déclaré l’Ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Paul Folmsbee, le 4 juillet 2017, lors de la célébration de la Fête d’Indépendance. L’Ambassadeur avait à ses côtés le ministre malien de la Défense et des Anciens Combattants, Tienan Coulibaly. Selon lui, « le renforcement des capacités des services de sécurité maliens est le gage d’un État malien fort et indépendant, et nous sommes résolument engagés à aider le Mali à créer un système de sécurité capable de faire face aux menaces immédiates et de préserver les libertés des Maliens ».

C’était dans les locaux de l’Ambassade du Mali où des membres du gouvernement malien, de nombreux amis des Etats-Unis, ainsi que des diplomates accrédités au Mali étaient présents. « Chaque année, nous invitons nos chers amis à célébrer la fondation des Etats-Unis d’Amérique », a indiqué l’Ambassadeur Folmsbee, au cours d’une fête agrémentée par l’orchestre Sambalagnon de Djicoroni-Para.

Selon l’Ambassadeur, depuis l’année dernière, le partenariat avec le Mali dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, du commerce et de la sécurité s’est considérablement approfondi. « Les États-Unis demeurent un partenaire solide en matière de sécurité et, depuis 2012, nous avons investi plus d’un milliard de dollars pour renforcer la sécurité au Mali », a indiqué l’Ambassadeur, convaincu que le renforcement des capacités des services de sécurité maliens est le gage d’un État malien fort et indépendant, et que son pays est résolument engagés à aider le Mali à créer un système de sécurité capable de faire face aux menaces immédiates et de préserver les libertés des Maliens.

« Nous continuerons dans ce sens en partenariat avec le Mali, la France, l’Union européenne, les Nations Unies et d’autres partenaires. Les États-Unis sont un fervent partisan de la Force G5 », a déclaré Paul Folmbee.

Mais des forces de sécurité capables ne constituent qu’une composante du succès du Mali. A travers l’USAID, le Peuple américain apporte son appui pour la stabilisation des zones touchées par le conflit, améliore l’efficacité et la réactivité des institutions gouvernementales du Mali, renforce la résilience dans les ménages économiquement vulnérables et favorise le bien-être socio-économique global. Nous y reviendrons

B. Daou