Pour sa première audience, vingt-quatre heures seulement après son installation à la Primature, Son Excellence Soumeylou Boubèye MAIGA a reçu l’ambassadeur d’Algérie au Mali Son excellence BOUALEM CHEBIHI qui assure également la présidence du comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale composé des parties maliennes et de la médiation internationale.

Le chef du gouvernement a rappelé au diplomate algérien les excellentes relations de fraternité et d’amitié qui ont toujours unis nos deux nations et sa ferme volonté de consolider et raffermir la coopération bilatérale entre le Mali et l’Algérie. SE Boualem CHEBIHI a lui réitéré l’engagement de l’Algérie aux côtés du Mali pour la mise en œuvre effective de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger gage d’un retour durable de la paix et de l’unité nationale. L’ambassadeur algérien a chaleureusement félicité le premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA pour la haute confiance que vient de lui témoigner Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA.

Par Primature du Mali

Commentaires via Facebook :