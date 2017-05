Cette annonce a été faite le samedi 27 mai dernier au cours d’une conférence de presse animée par l’ambassadrice de France au Mali Mme Évelyne Decorps. Cette rencontre tenue à la maison de la presse était organisée par l’Union des Journalistes pour la Promotion de la diplomatie au Mali. C’était en présence du président de l’UJDM Amadou Mahamane Sangho, du président d’honneur et plusieurs membres de l’UJDM. L’objectif de cette conférence de presse est de parler sur la relation entre la France et le Mali.

Le président de l’UJDM Amadou Mahamane Sangho a précisé dans son discours que cette rencontre est le début d’une série de conférences que l’UJDM entend initier chaque mois avec l’ensemble des diplomates accrédités dans notre pays. Selon lui, l’UJDM est une association regroupant une trentaine d’organes, toute presse confondue, créée le 23 août 2011, et dont les objectifs se résument ainsi qu’il suit : Mieux faire connaître les différents partenaires intervenant dans notre pays et leur apport dans le développement économique et social; Vulgariser les acquis de la coopération entre le Mali et ses partenaires par le biais d’une communication efficiente; Dynamiser cette coopération à travers la création d’espaces d’échanges féconds sur des sujets d’intérêt mutuel.

Quant à l’ambassadrice de la France au Mali, Mme Evelyne Decorps « le Mali et la France entretiennent des relations étroites et confiantes tant pour des raisons historiques et culturelles que du fait de la présence en France d’une importante diaspora malienne. Les relations politiques se sont densifiées ces dernières années et comptent, depuis 2013, de nombreuses visites bilatérales. Le Président de la République François Hollande s’est rendu au Mali en février 2013, accompagné du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius (Sévaré, Bamako, Tombouctou), puis lors de la cérémonie d’investiture du président Keïta à Bamako le19 septembre 2013. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a effectué une visite à Bamako les 4 et 5avril, ainsi que le 28 mai 2013 ».

Mme Évelyne Decorps a fait savoir que << le Mali a accueilli le 27e sommet Afrique-France en janvier 2017, auquel ont participé 32 chefs d’État et de gouvernement>>. L’ambassadrice de la France au Mali Evelyne Decorps a précisé que Seize entreprises françaises sont implantées au Mali, dont des filiales de BNP-Paribas, Total, Laborex.

Le Mali concentre 2,7% des exportations françaises dans la région Afrique-océan Indien. La France reste le premier fournisseur du pays avec 10,3% de part de marché, devant le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Elle dira que sur la Coopération culturelle, scientifique et technique le Mali est l’un des 16 pays prioritaires de la politique de développement française.

En octobre 2015, lors de la conférence des bailleurs à l’OCDE, 360 millions d’euros d’engagements français ont été annoncés pour 2015-2017, dont près de 80 destinés aux régions du Nord. La France est le 3ème bailleur bilatéral du Mali derrière les Etats-Unis et le Canada. Elle est allée au-delà des promesses faites lors de la conférence de Bruxelles, avec 221 millions d’euros. Avant de terminer ses propos, elle dira que plus 10 000 visas sont délivrés chaque année par l’ambassade de France au Mali, chose qui montre les bonnes relations entre la France et le Mali.

Mahamane Baba Kounta.