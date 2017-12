Le Président de la fédération des Tisserands de la région de Sikasso, non moins secrétaire général de la section RPM de Yorosso aura réussi, à travers une forte mobilisation son baptême du feu en parfaite symbiose avec la présidence de la fédération régionale de sa jeunesse . Récemment porté à la tête de la fédération, cette visite présidentielle constituait pour lui, un test grandeur nature. Sur le pont barrage de Kouoro qui sert de trait d’union entre les senoufos et les miankas, Dr Nango Dembélé s’est prêté volontiers à nos questions.

Le Pouce : Qu’est-ce qui vous vaut cet honneur du chef de l’Etat qui a séjourné à Sikasso pendant trois jours ?

Dr Nango Dembélé : « Permettez-moi de remercier les populations de la région de Sikasso. De Bougouni à Koumantou en passant par Nièna et à Sikasso, on a assisté à un accueil populaire et enthousiaste. Mes félicitations aux producteurs qui se sont mobilisés pour témoigner au président de la république toute leur reconnaissance par rapport aux efforts qu’il a consentis en leur faveur depuis 2014. Si vous prenez les 1000 tracteurs, la part qui est revenue à la région de Sikasso est très importante. Cela s’explique par le fait que, c’est ici qu’il y a les plus grandes superficies. Il s’agit là, d’un critère clé dans la répartition des équipements agricoles. Nos parents nous ont donné une très bonne impression. Ceci est reconnu du Kénédougou. Quand tu fais du bien aux gens du Kénédougou, ils te le rendent. Nous avons dit merci au président de la république, El hadj Ibrahim Boubacar Keita. Nos parents sont sortis massivement pour témoigner leur reconnaissance pour tout ce qu’il a eu à faire pour le monde rural, sans oublier les aménagements urbains dans la ville de Sikasso, qui vont rendre plus fluide la circulation. Personne n’ignore les problèmes que nous avons dans la ville de Sikasso, qui est la vitrine de toute la région. Au-delà de ce geste symbolique, nous pensons qu’il y a d’autres investissements du futur que nous attendons, pour rendre à Sikasso toutes ses lettres de noblesse. Nous sommes très jaloux de la coquetterie de notre capitale, qui est la capitale de l’ensemble de la région de Sikasso. Pour ce qui concerne les mobilisations, je voudrais remercier les uns et les autres pour avoir pris tout leur temps pour sensibiliser la population, mouiller le maillot afin de réserver au chef de l’Etat un accueil chaleureux dont il a droit. Et ceci compte tenu de tout ce qui a été fait pour la région. Cette forte mobilisation est un effort collectif des partis politiques de la majorité. A la section RPM de Sikasso et la fédération des tisserands de la région, je tire le chapeau. Mes remerciements et mes félicitations au gouverneur, aux notabilités, à tous ceux qui se sont mobilisés pour réussir cette mobilisation. De l’avis des Sikassois, c’est inédit, ce n’est jamais arrivé à Sikasso. Comme on le dit, impossible n’est pas Sikassois ».

Le Pouce : Et ce nouveau record de la CMDT ?

Dr Nango Dembélé : « La CMDT, c’est une merveille. On vient de l’annoncer à Koumantou que la CMDT a battu un nouveau record. Elle est à 706 000 tonnes. L’an passé on était à 64 700 tonnes. A ce rythme, l’an prochain nous ferons 800 000 tonnes. La CMDT, c’est le fleuron de la 3ème région. Je profite de vos colonnes pour remercier l’ensemble des travailleurs pour la grande mobilisation et l’accueil réservé au chef de l’Etat. Et leur dire merci pour cette nouvelle production record au nom du président de la république et du gouvernement ».

Le Pouce : Un Président de la fédération régionale RPM comblé ?

Dr Nango Dembélé : « C’est un Président de la fédération très comblé et très heureux pour la qualité de la mobilisation et de l’accueil réservé au chef de l’Etat ».

Propos recueillis à Kouoro Barrage pont par Tiémoko Traoré

