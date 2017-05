En dépit de ses multiples engagements, le président du parti présidentiel, Dr Bocari Treta, a fait le déplacement de Dioïla, pour porter un message d’encouragement et de reconnaissance aux militants RPM du Banico pour les résultats probants engrangés. Au sortir de la rentrée politique de cette section, il s’est confié à la presse.

« Les partis sont des appareils de conquête et de gestion du pouvoir. Tout parti politique qui n’a pas une capacité de mobilisation pour gagner des élections, il assumera difficilement sa mission. Le RPM en est un. Au sein de la grande famille du RPM, la section de Dioïla est un exemple de par sa capacité de mobilisation. Le nombre de voies engrangées à l’occasion des différents scrutins, que ce soit les élus locaux et nationaux, Dioïla nous a habitués à des victoires répétitives. Cette section connait un niveau de mobilisation exceptionnelle. Dans la salle, il n’y a pas de porteurs d’uniformes, ni de T-shirt.

Ce sont des femmes et des hommes, de grande dignité qui se prennent en charge. Il y a une approche militante. Il y a un encadrement militant qui fait que les militants eux-mêmes, payent non seulement les cotisations, mais se prennent en charge au cours des rassemblements. Ceci ne fait pas légion dans les partis politiques et même dans le RPM. C’est pourquoi, on a tenu à marquer par notre présence ce soutien à la section RPM de Dioïla, à ses militantes et à ses militants, à ses responsables depuis les comités, à ses élus, pour les encourager dans de qu’ils font et leur exprimer toute la reconnaissance du peuple RPM, de son bureau politique national et de son président fondateur, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta ».