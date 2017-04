Après un séjour hors du pays, le président de Solidarité africaine pour le développement et l’indépendance (Sadi), l’honorable Oumar Mariko, a animé une conférence de presse dont l’objectif était entre autres d’exprimer le point de vue du parti sur la situation dans laquelle les Maliens de l’extérieur vivent, la grogne sociale qui sévit dans le pays, le soutien du parti Sadi au candidat français Jean Luc Mélenchon à l’élection présidentielle française du dimanche 23 avril prochain, et plusieurs autres préoccupations des Maliens.

Le jeudi 13 avril, le président du parti Solidarité africaine pour le développement et l’indépendance (Sadi) a aminé une conférence de presse au siège de son parti à Djélibougou, en présence de plusieurs membres du bureau national du parti. Au présidium de ladite conférence, Dr. Oumar Mariko était entouré de Nouhoum Keïta, Dr. Allaye Bocoum, l’honorable Bakary Doumbia, Yéhia Mohamed Ag…tous cadres du parti.

Selon le principal conférencier, Dr. Mariko, lors de son passage au Congo et en France, il s’est rendu compte de beaucoup de réalités des Maliens vivant dans ces différents pays. Les Maliens vivant à l’extérieur du pays vivent dans le désarroi total, dit-il, à cause d’un abandon de l’administration malienne.

«Les Maliens qui sont au Congo et en France sont confrontés à des problèmes administratifs comme la pénurie de passeport, de carte Nina et d’autres documents importants. Les consuls ou ambassadeurs maliens, qui sont accrédités dans ces différents pays, ne font rien pour leurs compatriotes afin de leur faciliter l’acquisition de documents administratifs. Partout où nous sommes passés, ce sont les mêmes préoccupations qui ont été soulevées par les Maliens et le ministre des Affaires étrangères ne fait rien sachant bien la situation. Qu’il nous explique quel est son travail dans le gouvernement», a-t-il martelé.

En égrenant les problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés hors du pays, Dr. Mariko dira que le ministre Diop du département des Affaires étrangères est un orateur incapable et incompétent du gouvernement face aux problèmes des Maliens de l’extérieur. Pour lui, depuis des années, le même problème administratif existe, mais rien n’est fait pour le solutionner.

En touchant à l’actualité nationale, notamment la grogne sociale, Dr. Oumar Mariko n’a pas mâché ses mots. Il dira que le gouvernement malien est un criminel et un destructeur de l’avenir des enfants du pays. Avant d’ajouter que la grève des médecins et celle des enseignants sont très sérieuses dans le contexte actuel du pays. «Mais au regard de toutes ces situations, le président de la République et son gouvernement restent dans l’inaction tout en gardant un silence radio et c’est le Malien lambda qui meurt dans les hôpitaux», a-t-il fait constater. Pour les enseignants et médecins, affirme-t-il, le parti Sadi apporte son soutien indéfectible et promet de les aider jusqu’au bout. «Nous soutenons les enseignants dans leur grève illimitée», a-t-il ajouté.

Et de faire remarquer : «La répartition du budget est mal faite et ce sont des votes de forme que les députés font, sinon aucune observation n’est prise en compte. Le président IBK doit changer son fusil d’épaule pour éviter le chaos dans le pays». À propos de la grande muette, il a souligné un malaise entre le commandement et leurs subordonnés dans les garnisons. Une allusion à la situation des élèves sous-officiers de Banankoro, qui ont été injustement lésés, selon lui, par la hiérarchie. Laquelle les a déployés sur le théâtre d’opération bien qu’étant encore en formation.

Aux dires du conférencier, ces jeunes soldats devraient retourner à leur école à Banankoro afin peaufiner leur formation. Mais le commandement aurait choisi de faire retourner les jeunes soldats qui bénéficient du soutien de bras longs, laissant certains d’entre eux sur le front. Cette situation risque de dégénérer un jour, selon Dr. Mariko, qui déplore par ailleurs l’instrumentalisation des chefs militaires.

En parlant du soutien du parti Sadi à Jean Luc Mélenchon, candidat à l’élection présidentielle française du dimanche 23 avril, Dr. Oumar Mariko a expliqué que celui-ci incarne la sixième République française. Et c’est pour cela que le parti Sadi décide de lui apporter son soutien. «Notre parti a la même vision que Mélenchon, raison pour laquelle j’ai été à Paris pour lui apporter notre contribution dans ses différents meetings. Nous le soutenons parce qu’il aime la vérité, il n’est pas comme les autres candidats qui mentent à leur peuple», a-t-il déclaré.

Au sujet du remaniement ministériel de la semaine dernière, Dr. Oumar Mariko dit souhaiter bon vent au nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Et d’ajouter que le parti Sadi n’a pas été consulté, ni ses alliés, encore moins lui-même, dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement. Idem dans le cadre de l’organisation de la conférence d’entente nationale. Dr. Oumar Mariko demande au peuple malien, qui a tant souffert sous ce régime, d’ouvrir ses yeux. «Inchallah, en 2018, ils disent qu’ils sont prêts à faire le tripatouillage et tout porte à croire qu’ils sont prêts à le faire. Mais ils nous trouveront sur leur chemin», a-t-il prévenu.

Ousmane DIAKITE/Stagiaire