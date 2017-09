En rectification du contenu du communiqué du Bureau Politique National de l’UM RDA Faso jigi diffusé sur les antennes de l’ORTM le 29 Août 2017 au journal télévisé de 20h, faisant état à l’opinion nationale et aux militants du parti d’une « démission de Bocar Moussa Diarra des Instances du Parti ».

Je voudrais exprimer ma grande déception et mon inquiétude pour l’avenir de l’UM RDA Faso jigi dont le Président actuel Monsieur Ibrahim Bocar BA et ses amis confondent « Structures et Organes » d’un parti politique dans un communiqué officiel largement diffusé.

Rien d’étonnant car on ne peut être expert en tout, pendant tout le temps.

Je réaffirme en tant qu’auteur de la reconstitution de la grande famille RDA, de la réhabilitation totale et définitive de l’US RDA et de son historique Président Modibo Keïta dont les festivités du Centenaire ont fait la fierté de tous les militants sincères du parti, et aussi en tant qu’acteur principal de la restauration de la respectabilité du parti au niveau de la classe politique et plus particulièrement au sein de la Majorité Présidentielle et j’en passe ; je rassure tous les militants du Parti que contrairement aux allégations je n ai jamais et ne saurai démissionner des Instances d’un parti auquel j’ai tant donné.

J’ai décidé de prendre mes responsabilités vis à vis du Mali que je mets au dessus de tout et je m’assume car toujours respectueux du passé et confiant en l’avenir ;

Conséquemment je m’investis dans la construction d’une alternative politique crédible et porteuse d’espoirs réels pour notre pays. Cela n’a rien d’illégal, ni répréhensible à aucun égard.

Bamako, le 30 août 2017

Monsieur Bocar Moussa Diarra

Officier de l’Ordre National du Mali