Les Maliens éliront en décembre les conseillers de cercle et de région. Aussi, les communes qui n’ont pas pu voter le 20 novembre dernier seront concernées par ces élections. L’Alliance pour la démocratie et la paix au Mali (ADP Maliba), qui est en compétition dans 37 sur 49 cercles, conduira, à travers Cheick Oumar Diallo, la liste d’Alliance ADP Maliba Codem humaniste, Coream et Udd, dans la circonscription électorale de Kita, en 1ère région administrative du Mali. Découvrons ensemble le parcours de la tête de liste de cette alliance à Kita.

Né le 2 janvier 1986, Cheick Oumar Diallo est détenteur depuis le 17 novembre 2010 d’un Master en Sciences juridiques, économiques et de gestion à l’Université René Descartes (Paris V). Le 23 févier 2010, il obtient un autre Master en Relations internationales et Affaires internationales.

COD, auteur de plusieurs ouvrages

Parmi les nombreux ouvrages publiés par le candidat Cheick Oumar Diallo, on peut noter entre autres «Les Enjeux principaux de la politique extérieure de l’Iran : une étude de 1979 à nos jours», publié en 2008 (163 pages) ; «La problématique du développement au Mali» (2009-54 pages) ; «La Politique Extérieure de l’Iran : la présidence Ahmadinejad» (2010-83 pages) ; «Illusions Perdues : Géopolitique et stratégie crédible de sortie de crise au Mali» (2014-75 pages).

COD, très actif dans la presse

Dans sa collaboration avec les médias, Cheick Oumar Diallo a écrit plusieurs articles de presse dont les plus influents sont entre autres «Al Qaeda dans la bande sahélo-saharienne : les trois pièges pour le Mali» (HEI News, Fév. 2007) ; «A la croisée des chemins : retournons à la démocratie» (Info-Matin/juin 2012) ; «17 janvier 2012-17 janvier 2013 : bilan stratégique et politique» (L’Indépendant/janvier 2013) ; «Analyse politique et juridique de l’accord préliminaire à l’élection présidentielle au Mali» (Info-Matin/juin 2013).

Il a aussi animé plusieurs conférences sur “L’éducation et l’accès à l’emploi : enjeux et perspectives” (Centre Djoliba, Fév. 2008), sur “Diplomatie et enjeux du développement au Mali” (CICB, 8 mai 2011). Une émission radios portant sur le Projet du candidat Ibrahim Boubacar Keita (juillet-août 2013). Un Panel-Débats sur “L’engagement de la jeunesse face aux défis démocratiques” (Institut Français, 14 janvier 2015).

Parcours professionnel

Directeur de la Communication de la société minière Wassoul’Or depuis le 1er août 2016 à nos jours. Il prépare et met en œuvre, sous la supervision du Président Directeur Général, une stratégie de communication destinée à renforcer l’image et la notoriété de Wassoul’Or S.A. Sur le plan médiatique et institutionnel, aux plans national et international, il assure la veille et l’analyse de l’actualité nationale et internationale pertinente pour Wassoul’Or S.A. et son PDG, et rédige des notes de synthèse à l’attention de ce dernier. Il propose des actions de communication visant à mettre en avant les réalisations et l’activité de la Société.

Il a aussi servi au Bureau du Vérificateur général. Ses principales responsabilités étaient, entre autres, la publication des rapports annuels du Vérificateur général et la communication médiatique y afférente. Il assurait par ailleurs le développement et l’entretien des relations publiques du Vérificateur général (partenaires, médias internationaux, institutions). L’organisation des évènements du Bureau (Conférences internationales, séminaires, ateliers de formation) ; la gestion de la réalisation des objets promotionnels annuels (établissement des TDR, suivi et réception des objets, etc.) ; l’appui à la lecture et la correction des rapports de vérification ; la veille médiatique quotidienne, étaient au nombre de ses responsabilités. Il a aussi assumé la fonction d’intérim du chef de la Cellule communication.

Sur le plan politique

Cheick Oumar Diallo est actuellement secrétaire politique du bureau politique national de l’ADP Maliba et membre de la section de Kita. Des responsabilités qui lui ont certainement permis d’obtenir la tête de liste de cette alliance à Kita. Cheick Oumar Diallo ambitionne de redonner une belle image à la capitale de l’arachide, à travers la création d’emploi pour les jeunes, la mécanisation de l’agriculture, la transformation des produits agricoles locaux et la croissance économique de la localité.

André TRAORE

