L’ancien Chef du Gouvernement est de plus en plus sollicité pour figurer au starting-block de la présidentielle de 2018. Du lot des nombreux démarcheurs anonymes certains ont choisi de sortir de l’ombre en officialisant leur appel à son endroit afin qu’il soit de la course à Koulouba

A moins d’une année de la fin du mandat d’IBK, chacun affûte ses armes. Certains acteurs de la scène publique ont ainsi jeté leur dévolu sur une personnalité légèrement effacée : Oumar Tatam Ly. Celui qui avait claqué la porte, suite aux pressions du RPM et ses vaines tentatives de l’enrôler dans ses rangs, se retrouve ainsi sous les projecteurs.

Des affiches ont été publiées à tout-va dans ce sens et, deux (2) mois durant, les ronds-points, carrefours, feux tricolores et places stratégiques de la capitale ont été inondés de portraits et de messages en faveur de sa candidature, sous la houlette d’un mouvement nommé Cadre de réflexions pour la candidature de Tatam Ly. Une rencontre avec les médias serait même à l’ordre du jour, selon les responsables.

Kader Sow, celui qui coordonne cette tendance qui aspire au Palais présidentiel, est très actif dans le giron politique national depuis les élections de 2013. A l’époque, il présidait l’association ‘’Appui aux initiatives d’Ibrahim Boubacar Keita’’ qui était dans la danse. Mais au bout des 4 ans au pouvoir d’IBK, M. Sow et ses camarades portent leur choix sur Tatam Ly.

Dans la foulée des festivités de l’indépendance, des échanges avec la presse sont envisagés par les amis de l’ancien Premier ministre. Il faut mentionner que Tatam Ly n’a mandaté personne : l’initiative vient de ce groupe qui croit fermement aux chances de l’ancien collaborateur d’IBK. Et la réponse de l’intéressé aux nombreuses sollicitations se fait toujours attendre.

Idriss Keïta