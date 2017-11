L’élection présidentielle de 2018 approche à grands pas. Le parti présidentiel (le RPM) est en train de tout mettre en œuvre pour permettre au président IBK d’avoir un second mandat. A Sikasso, la plus grande région du Mali en termes d’électorat, les tisserands sont à pied d’œuvre pour lui permettre d’être réélu au cas où il serait candidat à sa propre succession. Comme l’ont témoigné plusieurs responsables et militant du parti présidentiel lors de sa visite à Sikasso la semaine dernière.

Bah Traoré, membre du bureau de la jeunesse RPM de Sikasso

« Nous faisons confiance en notre président IBK »

« Je tiens d’abord à remercier la population du Kénédougou en général et la jeunesse en particulier, pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé à notre président IBK lors de sa visite dans la région de Sikasso. Vous avez vu vous-mêmes la foule qui a accueilli IBK. Cela prouve le contraire de ce qu’on disait à Bamako. Nous avons accueilli IBK avec tous les honneurs parce que nous avons confiance en lui. C’est un homme d’honneur qui ne ment jamais et je demande au peuple en général et celui de Sikasso en particulier de voter pour IBK en 2018 pour le bonheur et la dignité du Mali».

Mamadou Traoré, président de la Fédération de la jeunesse RPM de la région Sikasso

« Le président IBK est notre seul espoir »

« Comme vous l’avez constaté vous-mêmes, lors de sa visite dans la région de Sikasso, le président IBK a fait beaucoup de choses. Il y’a eu notamment le lancement de travaux d’infrastructures routières, de l’aménagement en 2×2 voies de la section urbaine de la route nationale n°7. Durant son séjour dans la région de Sikasso, le président IBK a procédé aussi à l’inauguration de Kouoro-Barrage sur l’axe Sikasso-Koutiala et à la pose de la première pierre du projet de construction du Centre de conservation de la pomme de terre à Sikasso. IBK est l’un des nôtres, c’est pourquoi on est sortis massivement pour l’accueillir à Sikasso. Car il est désormais notre seul et unique espoir ».

Mme Aichata Traoré, membre du bureau des femmes de la section RPM de Sikasso

« C’est du jamais vu à Sikasso »

« Aujourd’hui, je suis comblée de joie. Je n’ai pas de mot pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir accueillir notre président IBK dont nous sommes fières. Je suis née à Sikasso où j’ai grandi aussi. Depuis notre enfance, on accueille des présidents, mais celui d’IBK est sans pareil. C’est du jamais vu à Sikasso. Je suis candidate pour les élections régionales à venir Sikasso et je demande à tous les Maliens de sortir massivement pour voter ».

Moussa Goita, secrétaire aux Relations Extérieures du bureau de la section Jeunesse RPM de Yorosso

« Nous allons soutenir IBK en 2018 »

« Pour commencer, je tiens à remercier le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, non moins président de la Fédération du RPM dans la région de Sikasso, pour son engagement pour le parti RPM. IBK est l’un des nôtres. C’est pourquoi, le RPM a gagné cette fois-ci le pari de la mobilisation, contrairement à ce que pensent les détracteurs. En 2018, la jeunesse du cercle de Yorosso soutiendra la candidature d’IBK. Nous sommes fiers de lui ».

Propos recueillis par Adama Dao

