Après avoir perdu des alliés de taille comme Aliou Boubacar Diallo de l’ADP-Maliba, Dr Oumar Mariko de SADI, Moussa Mara de YELEMA, Moussa Sinko Coulibaly de la Plateforme du changement, l’ADEMA-PASJ qui chercher à positionner son candidat consensuel et rassembleur à la prochaine présidentielle, le président IBK et son parti ne veut pas laisser l’APR d’Ibrahim Boubacar Kéita lui échapper

Maliweb.net -Pour visiblement convaincre l’Alliance pour la République (APR) d’Oumar Ibrahim Touré à garder sa position d’« allié privilégié » du président IBK, une forte délégation du parti présidentiel s’est rendue hier, dimanche au siège du parti du perroquet. Histoire de dissuader l’actuel commissaire à la sécurité alimentaire à se lancer dans une démarche de concurrent à IBK pour la conquête de Koulouba le 29 juillet prochain.

La délégation du RPM était conduite par son président le Dr. BocaryTréta.Après des échanges francs et directs d’une heure d’horloge, le président du RPM, BokaryTréta a expliqué que cette visite d’échanges entre dans le cadre de la perspective de l’élection présidentielle 2018. Car pour eux, la candidature du président IBK à la présidentielle ne souffre d’aucun doute. « Pour nous, il est clair qu’IBK est candidat à sa propre succession », lance t-il. Avant de préciser que c’est dans cette optique que le parti vert et or a entamé une démarche à l’endroit de tous les partis de la Convention de la majorité présidentielle (CMP) afin d’œuvrer à la réélection d’IBK.

Aux cadrex et responsables du parti du perroquet le président du parti du tisserand dira qu’ils sont des camarades attentifs et disponibles. Avant d’ajouter que l’APR est une force majeure au sein de la CMP d’où la première étape de leur démarche.

Pour sa part, Oumar Ibrahima Touré a salué la démarche du RPM. Selon lui, par cette rencontre, ils ont fait le point de leur accompagnement durant les quatre ans du mandat du président IBK. Aussi, il rappelle que l’APR, lors de sa 2ème conférence nationale tenue en février, a réaffirmé son appartenance à la majorité présidentielle. Cependant, après évaluation des quatre ans de collaboration, il s’agit de voir ce qui a marché et qui n’a pas marché. Il estime que la question de la candidature interne du parti n’est pas tranchée et que lui et ses camarades conformément aux recommandations de la 2ème conférence, continuent la réflexion.

Le leader de l’APR a expliqué que cette rencontre a permis d’avoir des échanges francs et directs qui seront approfondis par rapport à la question de l’élection présidentielle de 2018. Et d’ajouter qu’au-delà du scrutin présidentiel, il y a aussi les législatives de 2018 qui ont été au centre des discussions à poursuivre.

Il semble que les deux partis vont se retrouver très bientôt pour voir l’avenir immédiat ensemble. Comme pour dire que l’APR reste sous le regard du parti du tisserand.

Faut-il rappeler qu’à l’issue de sa récente conférence nationale, l’APR avait laissé en suspens la question de sa candidature à la prochaine élection du présidentielle. Le parti du perroquet lorgne vers le palais de Koulouba et voudrait y positionner son leader. Ce qui ne semble pas arranger IBK et son parti, surtout que Oumar Ibrahim Touré est président de l’Alliance pour le Mali (APM). Le RPM pourra-t-il gagner le pari de garder l’APR comme fidèle allié d’IBK pouvant renoncer à se lancer dans la course ? Un pari possible avec des discussions franches garantissant une offre de gouvernance partagée. Equation qui pourrait être celle que la CODEM d’Housseini Amion Guindo, non moins ministre de l’Education nationale, aussi veut résoudre avec le parti présidentiel.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

