La délégation de 45 candidats sera conduite par Me Demba Traoré, tête de liste. Les candidats de la liste Union pour la République et la Démocratie (URD) et la Convergence d’Action pour le Peuple (CAP) profiteront du week-end pour se rendre dans les sections des communes III et IV.

Les élections des conseillers régionaux du district de Bamako sont prévues pour le 17 décembre prochain. Pour mieux préparer cette échéance électorale, les candidats entameront la première étape de leur plan de rencontre des Bamakois. Me Demba Traoré et ses colistiers seront reçus, ce week-end, par les sections de la Commune III et la Commune IV. L’objectif de cette sorite est, non seulement, de présenter les hommes et femmes qui ont bénéficié la confiance des délégués des deux partis, mais aussi, d’échanger ensemble sur des grands axes de leur projet de société pour le développement de notre Capitale.

C’est une entrée en matière, déclare Salimata Diawara, la secrétaire générale de la section III de l’URD. Selon elle, la liste menée par Me Demba Traoré aura la poussée de toute la section de la Commune III. «Notre liste est mosaïque de couleur à l’image de notre pays dont la devise est un Peuple un But une Foi», affirme-t-elle. Et d’ajouter que la liste répond, également, à l’aspiration des Bamakois qui est de porter le choix sur les jeunes valables exempts de tous reproches».

Sur la liste URD/CAP, on retrouve entre autres: Me Demba Traoré, Kissima dit Bakissima Sylla, Mme Wadidié Salimata Dagnoko, Racine Seydou Thiam, Djibril Semaga ou encore Mme Diallo Aissata Traoré. Au dire de Salimata Diawara, secrétaire générale de la section III de l’URD, il s’agit des hommes et des femmes capables de faire la différence dans la gestion des affaires communales au regard de leur expérience.

Mamadou TOGOLA

Commentaires via Facebook :