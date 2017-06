Les présidents des dix partis politiques qui forment le groupement politique ‘’Alliance pour le Mali’’ (APM) se sont réunis le samedi 3 juin 2017 au siège du Parti Alliance pour la République (APR) dans le but de relancer leurs activités politiques et discuter sur les grands chantiers de la vie politique de la nation dont la Révision constitutionnelle et les futures échéances électorales et référendaires.

Cette réunion a enregistré la présence du président en exercice de l’Alliance pour le Mali (APM), Oumar Ibrahim Touré, non moins le président du Parti Alliance pour la République (APR) ; du président de l’Alliance pour la Solidarité au Mali (ASMA-CFP), Soumeylou Boubèye Maïga, Secrétaire général de la présidence ; du président du parti Congrès National d’Initiative Démocratique (CNID FYT), Me Mountaga Tall ; du président du parti Convention Sociale Démocrate ( CDS), Mamadou Blaise Sangaré ; du président du parti Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), Choguel Kokalla Maiga ; …

Après un moment de flottement dû aux responsabilités et aux charges gouvernementales, il était important pour ces leaders politiques de se retrouver pour discuter ensemble de l’avenir de leur regroupement qui constitue aujourd’hui la deuxième force politique au sein de l’Assemblée nationale. Selon le président en exercice de l’Alliance pour le Mali (APM), Oumar Ibrahim Touré, cette réunion avait pour objectif de rassembler les présidents des partis qui constituent l’APM pour parler et discuter des orientations qu’il faut prendre pour l’avenir de l’alliance. « Au cours de cette réunion, nous discuterons sur les grands chantiers de la vie politique de notre pays à savoir la révision constitutionnelle qui vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale ; les échéances électorales futures ; l’état d’avancement de l’accord pour la paix issu du processus d’Alger ; les élections présidentielles de 2018. Etc.

Sur ces points nous allons développer des stratégies en droite ligne avec les principes du président de la République Ibrahim Boubacar Keita pour trouver des pistes favorables », a-t-il dit. Et de renchérir : « Il n’y a plus de temps à perdre, nous sommes en période acharnée de la vie politique de notre nation. Bien sûr nous sommes en 2017 et 2018 arrive déjà, il est bon que depuis maintenant nous prenions des dispositifs par rapport à 2018 ».

