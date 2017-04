Les amis et fidèles du président déchu en mars 2012, Amadou Toumani Touré avec à leur tête Jeamille Bittar viennent de transformer le ‘’Mouvement Citoyen’’ créé par ATT en parti politique dénommé ‘’ Mouvement Citoyen pour l’Alternance, le Travail et la Transparence’’ (A.C-ATT). Son lancement officiel a eu lieu le samedi 15 avril dernier à la Maison des Ainés.

Parmi les invités, on pouvait constater la présence remarquable de l’ancien Premier ministre, Moussa Mara, non moins président du parti YELEMA, des représentants des partis politiques de la majorité présidentielle et de l’opposition.

Pour l’occasion, la plus grande salle de conférences de la Maison des Ainés était pleine à craquer. Des milliers de femmes et de jeunes venus de toutes les communes du District de Bamako et des régions avaient pris d’assaut cette salle pour être témoins de ce grand évènement de démonstration de force.

C’est sous un tonnerre d’applaudissements que le président du Mouvement Citoyen pour l’Alternance, le Travail et la Transparence (A.C-ATT), Jeamille Bittar a été accueilli dans la salle. Il était accompagné par la première vice-présidente du mouvement, Mme Ascofaré Ouleymatou Tamboura, ancienne député à l’Assemblée Nationale du Mali.

« C’est une entrée politique qui s’annonce bien et le AC-ATT ne se confinera pas dans les coulisses. Il poursuivra la mise en œuvre de la vision du président Amadou Toumani Touré », a déclaré Jeamille Bittar. Qui a souligné que l’exil politique dakarois de leur idole doit arriver le plus tôt possible à son terme.

Par ailleurs, M. Bittar s’est dit préoccupé par l’embrassement du front social caractérisé par des cycles de grèves illimitées dans certains secteurs clés comme la santé et l’éducation.

« Nous appelons le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux et à ceux-ci de faire preuve de plus d’ouverture compte tenu de la situation particulièrement préoccupante que notre pays traverse », a ajouté M. Bittar.

« Dans les jours à venir, je vous promets de consacrer tout mon énergie et mon temps pour expliquer notre projet de société. Je le ferai avec mon amour pour le Mali et ma détermination pour notre peuple », a-t-il laissé entendre.

Adama DAO