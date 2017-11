Pour les régionales dans le district de Bamako, l’Union pour la République et la Démocratie (URD) ira en alliance avec la Convergence d’actions pour le peuple (CAP) de Racine Thiam. Cette alliance sera conduite par Me Demba Traoré, secrétaire à la communication de l’URD, ancien député, ancien ministre et ancien conseiller communal en commune VI. Outre Me Demba, on retrouve l’ancien maire de la commune V, Demba Fané, l’ancien directeur de la communication de la présidence de la République, Racine Thiam, tous de la commune V, et Kissima Sylla de la commune I, entre autres. Ce sont des hommes et des femmes d’expérience qui vont à l’assaut de la mairie du district de Bamako avec de grandes ambitions.

Bamako est une ville de plus en plus sale. C’est pourquoi, il est urgent qu’elle redevienne coquette. En effet, la ville aux trois caïmans a de nombreux défis à relever dans le domaine de l’assainissement. C’est une préoccupation qui tient beaucoup à cœur la liste de l’alliance URD-CAP qui ambitionne de résoudre le problème d’évacuation des ordures, des déchets. Aujourd’hui, avec toute l’expérience qui est la sienne, la tête de liste de cette alliance est suffisamment outillée pour redonner à la capitale malienne son lustre d’antan. Avocat de son état, Me Demba Traoré pourrait résoudre efficacement les nombreux contentieux, notamment fonciers, dans lesquels le District se trouve plongé.

Homme de droit qu’il est, il pourra certainement éviter les contentieux en faisant en sorte que ses décisions ne soient pas attaquées pour excès de pouvoir. Car, aujourd’hui, plusieurs décisions de nos gouvernants sont attaquées devant les juridictions administratives. Il faut également profiter de ces régionales dans le District pour redorer le blason des maires. Car, de nos jours, le maire est directement assimilé à un vendeur de terres. Ce qui fait que la fonction de maire a été beaucoup dévalorisée ces dernières années. Ce sont pas les compétences qui manqueront à Me Demba pour relever ces défis pour avoir été plusieurs fois ministres, ancien député et ancien conseiller communal.

Youssouf Bamey

