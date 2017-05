Après l’investiture du nouveau maire le 28 avril, le Prefet de Kati, Sadio Keita  refuse  d’organiser la passation entre le maire sortant, Issa Bocar  Ballo et celui entrant, Tiecoura Hamadoun Diarra. Des cadres du ministère de l’Administration territoriale seraient à la base de ce  blocage. Le ministre Tieman Hubert Coulibaly est interpellé.

Le 28 avril dernier, Tiecoura Hamadoun Diarra, porte étendard du RPM a été officiellement investi par le préfet de Kati comme nouveau maire de la commune rurale de Kalabancoro. Il a remplacé Issa Bocar Ballo du Cnid qui a passé 9 ans aux commandes de la mairie.

Dans d’autres démocraties, en même temps qu’ils se passent les pouvoirs, les maires qui se succèdent se transmettre les dossiers qui concernent les affaires de la commune. Au Mali, tel n’est pas le cas. Après l’investiture du maire entrant, sa prise de fonction est conditionnée à une autre ceremonie qui est celle de la passation. De coutume, elle est supervisée par un représentant de l’autorité. Dans le cas précis de Kalabancoro, c’est le préfet de Kati qui a la charge de le faire.

Après l’investiture le 28 avril dernier, le nouveau maire n’arrive toujours pas à accéder à son bureau. Des« difficultés » existent dans la passation de service entre le maire entrant et sortant. Le préfet de Kati avait programmé la passation pour le 8 mai dernier. Pour des raisons dit-il, « indépendante de sa volonté », elle n’a pu se tenir. Un autre Rendez-vous a été  donné par ses soins. Les deux maires ont été convoqués pour le 10 mai dans la matinée. Pour la seconde fois, le préfet a brillé par son absence sans aucune explication. Et le maire entrant est resté à l’attendre toute la matinée.

Qui bloquent cette passation ? Des cadres du ministère de l’Administration territoire seraient en train de mettre la pression sur le préfet Keita pour que la cérémonie de passation ne se fasse pas. Pour eux, le recours pour révision en procès introduit par M. Ballo auprès de la Cour suprême pourrait aboutir à quelques choses de positive. Malheureusement pour eux, le juge suprême a rejeté mercredi 11 mai ledit recours.  Ces cadres de l’administration territoriale ont-ils d’autres agendas cachés ?

Issa Bocar Ballo avait juré de tout  mettre en œuvre pour que le nouveau maire ne prenne fonction. C’est ce qui explique d’ailleurs sa présence dans son bureau malgré l’investiture de M. Diarra. Et M. Ballo continue à traiter les affaires de la commune.

En tout cas, l’attitude du prefet de Kati et le déroulement de la situation est suivie de très près par les populations de la commune. « Nous suivons cette affaire comme l’huile sur le feux », a affirmé, le chef de village de Kalabancoro.

Du coté des jeunes, le comportement du préfet créé un sentiment de révolte et d’indignation.  Issa Fofana, un des leaders des jeunes et ses camarades disent prendre en témoin les autorités sur les éventuels coups bas du préfet de Kati et ses associés. La coordination des femmes des marchés très actifs disent être légaliste et veulent que les choses se passent comme prévue par les textes, mais disent rester sur leur garde. « Nous pouvons pas comprendre qu’après l’investiture du nouveau maire qu’un individu prend en otage le fonctionnement normale de la mairie.  Nous nous laisseront pas distraire ou intimider par qui que ce soit. Force doit rester à la loi », a averti, Issa Alassane Maiga, le président de la coordination des associations jeunes « Sauvons notre quartier ».

L’investiture du nouveau maire fait suite à une longue bataille judiciaire qui a amené la Cour Suprême a proclamé de nouveau résultats des municipales du 26 novembre. Lequel résultat a donné vainqueur le RPM avec 6 conseillers.

En 2009, c’est cette même Cour suprême qui a permis au maire sortant Issa Bocar Maiga d’accéder au poste de maire de Kalabancoro.

