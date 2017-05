Dans le but de soutenir le président Ibrahim Boubacar Keita lors de l’élection présidentielle de 2018, une association dénommée « Espoir IBK 2018 » a été portée sur les fonts baptismaux. La cérémonie officielle de lancement des activités de l’association a eu lieu le dimanche 30 avril 2018 à son siège sis à Kalanban Coura, en commune 5 du district de Bamako.

Placée sous la présidence d’Amara Bagayogo, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres et sympathisants de l’association. Le président Amara Bagayogo dira que pour consolider et pérenniser les acquis, le président de la République IBK doit être réélu en 2018. Pour contribuer à cette réélection, des jeunes de toutes les couches socioprofessionnelles sans distinction de race, de religion, de genre et de communauté, ont décidé de créer l’association « Espoir IBK 2018 ».

Ce collectif, selon lui, se fixe entre autres objectifs, d’informer les citoyens sur les réalisations et futures actions du Président IBK ; amener le peuple à s’intéresser davantage aux questions d’intérêts nationaux ; promouvoir la paix, la démocratie et l’intégration entre les différentes communautés nationales et participer activement au processus de réconciliation nationale.

« Ces actions auront pour but ultime de faire réélire Ibrahim Boubacar Keita en 2018 » a ajouté Bagayogo.

Le président a déclaré que l’association aura une antenne dans toutes les localités du Mali. Le bureau mis en place est composé de 23 membres.

KENE ABLo