Le 25 Mai dernier, le gotha des leaders du parti de la ruche a fait le déplacement pour assister à la conférence régionale des jeunes du parti. Outre le maire du district de Bamako Adama Sangaré, il y’avait la présidente du Bureau national des femmes Madame Konté Fatoumata Doumbia , du président de la coordination des sections ADEMA pasj de Bamako , Wally Diawara . Sans détour le bourgmestre Sangaré a dénoncé l’hypocrisie des cadres du parti. Cette conférence d’entente nationale a eu lieu au cinéma Babemba.

La preuve de cette hypocrisie selon Adama Sangaré est l’échec du parti lors des dernières élections communales dans le district de Bamako. En effet sur les 6 communes du district de Bamako l’ADEMA n’a pu conquérir qu’une seule commune alors qu’elle occupait cinq hôtels de ville sur 6 dans ce même district. Pour Adama Sangaré cette défaite cuisante est le résultat de la trahison de certains cadres du parti qui comme pour les autres compétitions électorales ont préféré donner leurs voix ailleurs parce que leurs listes n’ont pas été retenues. C’est cette situation qui a fait boule de neige pour que le parti perde ses bastions traditionnels. Enfonçant le clou le maire dira qu’il n’ ya que l’ADEMA pour battre l’ADEMA. Il a mis à profit de cette revue de la jeunesse du parti pour les appeler à plus de responsabilité. Il les a invité à faire preuve de responsabilité et de cohésion. IL les à demander de ne pas se laisser manipuler et de ne pas être à la solde de certains politiques sans scrupules. Pour que l’adversaire d’en face vous respecte et vous prenne au sérieux et vous accorde de la considération, il faudrait que vous vous respectiez vous-même. Dans son intervention le président des jeunes du parti Lazare Tembely , s’est réjoui de la grande mobilisation des jeunes abeilles pour cette conférence régionale des jeunes. Il a exhorté les uns et les autres à se réveiller car a-t-il dit le parti qui était le phare des formatons politiques est devenu le feu rouge c’est qui n’est pas une bonne nouvelle. Il a invité la jeunesse du parti à relever les défis de l’ heure. Pour lui le moment est venu de réaliser les promesses de la démocratie. A ses dires l’ADEMA aura son candidat en 2017. Lazare TEMBELY a mis en garde ceux qui au nom du nomadisme politique quittent le parti avant de revenir.

Badou S. Koba