Ils sont au nombre de 64 formations politiques de la place à déposer leur dossier afin de bénéficier de l’aide publique allouée aux partis politiques au titre de l’exercice de 2015. D’ores et déjà, les comptes de deux partis politiques n’ont pas été certifiés par la section des comptes de la Cour suprême. Toute chose qui sous-entend que ces partis n’ont aucune chance d’être retenus lors de la distribution de cette manne financière.

0,25% des recettes fiscales, c’est le montant annuel de l’aide publique repartie annuellement entre les partis politiques de la place. Cependant, afin de bénéficier de ces fonds, ces formations doivent remplir un certain nombre de conditions. Il s’agit, entre autres, de se doter d’un siège indépendamment de la maison du président ou de quelqu’un d’autre, avoir un compte bancaire, présenter un bilan financier en justifiant la provenance des ressources financières et leur utilisation, tenir régulièrement des instances statutaires…

Une première étape importante et surtout cruciale de pouvoir bénéficier de ce fonds, c’est surtout le contrôle des comptes car la Section des comptes de la Cour suprême épluche minutieusement les moindres dépenses et entrées d’argent afin de vérifier leur régularité par rapport aux lois en vigueur.

Ce sont 64 partis politiques de la place qui se sont soumis à cet exercice au niveau de la Section des comptes de la Cour suprême du pays. Et sur ce nombre, seuls les comptes de deux partis n’ont pas été certifiés par ladite Section des comptes. Il s’agit de l’Union malienne pour la République et la démocratie (Umprd) et d’une autre formation politique lilliputienne à savoir le Bloc universitaire pour le changement (BUC). Après avoir réussi à cet examen, la Délégation générale aux élections (Dge) qui est chargée de la répartition dudit fonds procède à son tour à certaines vérifications, cette fois-ci pas financière, mais relative au bon fonctionnement de ces 62 partis en question, en l’occurrence la tenue des réunions statutaires, l’acquisition d’un siège pour ne citer que ceux-ci. C’est au terme de ces différents contrôles que la formation politique en question est déclarée éligible. Il faut rappeler que l’année dernière, sur 62 partis politiques, seuls 56 ont été déclarés éligibles et se sont partagés la rondelette somme de plus de 2 milliards 119 millions Fcfa. Le Rassemblement pour le Mali (Rpm), s’était vu octroyer la plus grosse part soit 520 millions de Fcfa ; suivi de l’Adema 408 millions de Fcfa, l’Urd 320 millions de Fcfa, le Cnid 99 millions de Fcfa), la Codem 80 millions de Fcfa et le Parena 70 millions de Fcfa….

Ces différentes répartitions sont faites selon la loi du 18 août 2005 portant nouvelle Charte des partis. 35% aux partis proportionnellement au nombre de leurs conseillers communaux; 15% aux partis ayant participé aux dernières élections générales législatives ou communales; 40% aux partis proportionnellement au nombre de leurs députés; et 10% aux partis proportionnellement au nombre de femmes élues à raison de 5% pour les députés et idem pour les conseillères communales. Il sied de préciser que le tiercé gagnant lors de la dernière répartition, à savoir le Rpm, Adema, Urd, va toujours caracoler en tête lors de ce processus de répartition.

Retrouvez ci-dessous la liste des 62 partis dont les comptes ont été certifiés par la section des Comptes de la Cour Suprême, en plus des deux dont les comptes ne l’ont pas été

. Kassoum THERA

Les partis dont les comptes ont été certifiés

1-Mouvement patriotique pour le renouveau (MPR)

2-Force citoyenne et démocratique (FCD)

3-Alliance pour la promotion, le développement du Mali-Equité (ADPM-Equité)

4-Parti de la différence au Mali (PDM)

5-Rassemblement pour le travail (Ramat)

6-Mouvement pour l’indépendance, la renaissance et l’intégration africaine (Miria)

7-Parti pour le développement et le social (PDS)

8-Rassemblement pour le Mali (RPM)

9-Parti Jamaa (Jaama)

10-Alliance pour le développement économique et social (ADES)

11-ANCD-Mali

12-Parti écologiste du Mali (PE du Mali)

13-Parti pour la restauration des valeurs du Mali (PRVM-Fasoko)

14-Union malienne du rassemblement démocratique africaine (UM RDA)

15-Barica

16-Parti pour le renouveau et l’intégration (Pari)

17-Action démocratique pour le changement et l’alternance au Mali (ADCAM)

18-Parti Elan patriotique (PEP)

19- MPLUS/RAMATA

20-Mouvement national pour le développement Faso/gneta

21-Parti pour l’éducation, la culture, la santé, l’agriculture au Mali (PECSAM)

22-Mouvement africain pour la démocratie et l’intégration (Madi)

23-Part alliance démocratique pour la paix Maliba (ADP-Maliba)

24-Parti pour le développement économique et la solidarité (PDES)

25-Parti social démocratique (PSD)

26-Parti sigikafo Oyedamouyé (PSO)

27-Rassemblement pour le développement et la solidarité (RDS)

28- Alliance pour la solidarité au Mali (Asma)

29- Rassemblement des Républicains (RDR)

30-Union des patriotes pour le Renouveau (UPR)

31-Convention nationale pour une Afrique solidaire (Cnas Faso hèrè)

32-Parti écologique pour l’intégration (PEI)

33-Parti du renouveau démocratique et du travail (PRDT)

34-Union pour la république et la démocratie (URD)

35-Parti pour la solidarité et lle progrès (PSP)

36-Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance (Sadi)

37-Yelema (Yelema)

38-Front africain pour la mobilisation et l’action (Fama)

39-Mouvement des patriotes pour la justice sociale (MPJS)

40-Convention de Réflexion et d’action pour le Mali (COREAM)

41-Convention sociale démocrate (CDS)

42-Union pour la paix et la démocratie (UPD)

43-Parti de l’indépendance, de la démocratie et de la solidarité (PIDS)

44-Union des forces démocratiques (UFD)

45-Forces alternatives pour le renouveau et l’émergence (Fare An Ka wili)

46-Alliance nationale pour la construction (ANC)

47-Parti citoyen pour le renouveau (PCR)

48-Mouvement pour le destin commun (MODEC)

49-Union nationale pour la renaissance (UNR)

50-Convention nationale pour l’Union faso djo ton (CNU FDT)

51-Convergence pour le développement du Mali (Codem)

52-Congrès national d’initiative démocratique (CNID Faso Yiriwa ton)

53-Front pour le développement du Mali (FDM-MNJ)

54-Rassemblement pour la justice et le progrès (RJP)

55-Parti humaniste malien des droits humains Adamadeya ton (PHMDH)

56-Alliance pour la démocratie au Mali -Parti africain pour la

solidarité et la justice (Adema-pasj)

57-Parti pour la renaissance nationale (Parena)

58-Parti socialiste pour le développement et le renouveau (PSDR)

59-Alliance pour la République (APR)

60-Alliance pour le Mali Maliko (APM Maliko)

61-Union pour la démocratie et le développement (UDD)

62-Parti populaire pour le progrès (PPP Jama Jigi)

Non Certifié

1-Union malienne pour la République et la démocratie (UMPRD)

2-Bloc universitaire pour le changement (BUC)