La seconde édition de la foire des partis politiques s’est déroulée du samedi 8 au dimanche 9 Octobre 2017 à la maison des jeunes. L’événement aura été un instant de retrouvailles et d’informations sur les formations politiques, en dehors des traditionnelles offensives de charme.

L’événement est une initiative du Program for Young Politicians in Africa (PYPA) du Mali en association avec le Centre malien pour le dialogue interpartis et la démocratie (CMDID) dont la coordinatrice, Mme Agnero Assetou Samaké, a déclaré qu’il offre l’opportunité de mieux cerner les offres des partis politiques. ll est aussi question, par ailleurs, de mieux connaitre les acteurs politiques et leurs parcours. Un échantillon de 10 partis politiques représenté au Parlement a constitué le lot des participants.

Plusieurs stands aux couleurs de chaque parti ont servi à l’exposition de leurs statuts, de leurs archives et des projets de société à l’attention des visiteurs. Le tour des stands avec les officiels à l’ouverture a permis de distinguer trois grands courants politiques: l’héritage du président Modibo Keita avec le SADI, l’héritage politique du général Moussa Traoré que défend le MPR et celui du mouvement démocratique des années 1990 à travers des partis tels que l’Adema, le CNID et l’URD.

L’événement a été marqué par des conférences-débats autour de thèmes comme “Les partis politiques face à la problématique des jeunes: quelles réponses?”. Les acteurs politiques de différentes générations ont eu l’occasion de s’illustrer à travers des prises de paroles qui indiquaient bien que les esprits étaient portés vers une chose : les élections générales de 2018 où chaque parti exposant est assuré de créer la surprise

Idrissa Keita