Le Réseau des femmes conseillères municipales du Mali (Refcom) et le Réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile (Rejefpo), en partenariat avec l’USAID, ont organisé du 09 au 11 mai 20 le Forum des femmes conseillères municipales du Mali. Cette rencontre, qui a regroupé 200 femmes conseillères municipales venues de tout le Mali et 40 jeunes femmes leaders du Rejefpo, vise à renforcer les capacités en leadership transformationnel, en plaidoyer, en gestion des conflits et en gestion communale des femmes conseillères municipales du Refcom et des jeunes femmes leaders.

La cérémonie d’ouverture de la rencontre a enregistré la présence de deux membres du gouvernement, notamment le ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, Alhassane Ag Hamed Moussa, et le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Traoré Oumou Touré. La présidente du Refcom, Mme Djiré Mariam Diallo, et la présidente du Rejefpo, Mme Djilla Habibatou Traoré, étaient aussi présentes.

L’objectif de ce forum des femmes conseillères municipales du Mali, qui porte sur le thème principal «Les femmes élues s’engagent pour la paix», est de contribuer à renforcer les capacités en leadership transformationnel, en plaidoyer, en gestion des conflits et en gestion communale des femmes conseillères municipales du Refcom et des jeunes femmes leaders du Rejefpo.

Il vise spécifiquement à faciliter l’appropriation des femmes conseillères municipales et des jeunes femmes leaders aux notions clés relatives à leur meilleure participation au processus de paix en cours au Mali ; à contribuer au renforcement du dialogue intergénérationnel entre les femmes ainées du Refcom et les jeunes femmes leaders du Rejefpo ; créer un cadre d’échange propice pour la validation de la vision stratégique du mandat du Refcom et le renouvellement de son bureau ; contribuer au développement de la volonté des femmes conseillères municipales à jouer leurs rôles de manière quantitative dans leurs conseils communaux respectifs.

Dans son allocution, le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Traoré Oumou Touré, s’est réjouie de l’accompagnement des plus hautes autorités du Mali à promouvoir le genre féminin. Selon elle, la place de la femme dans les institutions est essentielle pour le bon fonctionnement de la démocratie naissante. Pour Mme le ministre, ce forum est une opportunité rare pour renforcer le rôle des femmes. C’est pourquoi, elle a invité les femmes participantes à se mobiliser pour connaître le contenu de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale afin de sensibiliser les autres femmes du Mali.

À noter que les 200 femmes conseillères municipales venues de tout le Mali et les 40 jeunes femmes leaders du Rejefpo ont échangé sur plusieurs thèmes durant trois de travaux.

Mariatou Coulibaly, stagiaire