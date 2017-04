Les locaux du bâtiment N°4 de la Cité Administrative ont servi de cadre pour la cérémonie de passation de charges entre le ministre de l’Habitat sortant Ousmane Koné et le ministre des Affaires Foncières et de l’Urbanisme Mohamed Aly Bathily dont le département a été renforcé par celui de l’Habitat. Il est désormais le ministre en charge des Affaires Foncières et de l’Habitat. Et du coup, le Ministère de l’Habitat à lui seul n’existe plus.

Avant la cérémonie de passation de charges le jeudi 13 avril dernier, le ministre sortant Ousmane Koné et Me Mohamed Aly Bathily ont eu un tête-à-tête. Occasion pour eux de faire le tour d’horizon des grands dossiers en cours dans les domaines de l’Habitat et de l’Urbanisme.

C’est après ce tête-à-tête que la cérémonie de passation de charges a eu lieu dans la salle de conférences devant leurs collaborateurs, chefs de services centraux et services rattachés.

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme Mamadou Coulibaly a, au nom de l’ensemble du personnel, remercié le ministre sortant pour sa sincérité, son franc-parler et son leadership dans la gestion du département. Avant d’exprimer son souhait pour la poursuite de l’œuvre entamée par ce dernier.

A sa suite, le ministre sortant Ousmane Koné a pris la parole pour présenter et féliciter le ministre entrant Me Mohamed Ali Bathily pour le choix porté sur lui par le président de la République et le Premier ministre. Selon Ousmane Koné, la fusion des deux départements est pertinente d’autant qu’ils travaillaient sur des domaines de compétence étroitement liés. Aussi dit-il, les deux ministres en charge de ces domaines avaient émis le vœu de tenir ensemble des réunions de cabinet conjointes pour assurer la cohésion et la cohérence dans leurs actions.

Le ministre entrant Me Mohamed Aly Bathily quant à lui a d’abord remercié son prédécesseur pour le travail abattu et les chantiers ouverts. Avant de saluer sa capacité d’adaptation et de compréhension des situations nouvelles dans le travail. « Je mesure l’ampleur des tâches qui m’attendent et j’espère pouvoir réussir avec l’engagement de l’ensemble de mes collaborateurs. », a déclaré le ministre Bathily. Qui a décliné ses principes cardinaux dans le travail qui sont la compétence, la diligence, la persévérance, la rigueur pour la réussite. Il a ensuite prôné à ses collaborateurs l’esprit d’équipe et le respect mutuel dans la collaboration.

Modibo Dolo