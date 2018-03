Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Mohamed El Moctar, était, la semaine dernière, à Gao où il a rencontré, dans un premier temps, les responsables des Forces armées et de sécurité de la Région, à savoir le commandant de la zone de défense n°1, le commandant du 7è groupement de la Garde nationale ainsi que ceux de la gendarmerie et de la Protection civile. C’était en présence du gouverneur de Gao, le colonel-major Sidiki Samaké et du préfet de la Région de Gao, Abdoulaye Coulibaly. Rien n’a filtré de cette importance rencontre.

Le ministre a ensuite rencontré les associations féminines de Gao. Au cours des échanges, Mohamed El Moctar a sollicité le soutien des femmes de Gao pour apaiser les cœurs de leurs enfants, de leurs frères et de leurs époux pour le bien-être de l’ensemble des populations de la Région. Le porte-parole des femmes de Gao, Mme Haïdara Aissatoun Sangho, a dit ceci : «nous remercions le ministre pour cette rencontre car nous sommes les premières victimes quand il n’y a pas la paix». Elle a précisé que le message a été compris, assurant que le ministère en charge de la Réconciliation nationale a le soutien des femmes de la Région. «A la sortie de cette rencontre, nous allons nous retrouver afin de préparer un programme de sensibilisation qui touchera l’ensemble de la Région», a annoncé Mme Haidara. Ensuite, c’était le tour des jeunes de Gao d’être reçus par le ministre.

Mohamed El Moctar qui leur a demandé de faire attention aux réseaux sociaux que certains ennemis de notre pays utilisent pour tenter de déstabiliser nos communautés, ajoutant que sans la paix, il n’y a pas de développement.

Le président du Conseil régional des jeunes de Gao, Almahadi Maïga, a rassuré le ministre que les affrontements entre jeunes ne vont plus se répéter à Gao. Cependant, il a sollicité le soutien du département en charge de la Réconciliation nationale pour mener des activités de sensibilisation à l’endroit des jeunes de Gao ainsi que de l’ensemble de la Région.

Mohamed El Moctar a également rencontré des animateurs et promoteurs de radios auprès desquels il a insisté sur le respect de la déontologie. Il a aussi demandé leur soutien dans la diffusion de la bonne information à l’endroit des populations de la Région. Enfin, le ministre a rencontré les groupes armés signataires de l’Accord de paix et les groupes non signataires. Il a souhaité à ce que tous les mouvements armés soient réconciliés pour le bonheur des populations de la Région. Mohamed El Moctar a saisi l’occasion pour rappeler les efforts consentis par le gouvernement dans l’application intégrale de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

Le président du cadre de concertation, Ali Badi, a informé le ministre qu’une délégation sillonnera le Gourma et le Haoussa pour une sensibilisation accrue de toutes les communautés. Quant au coordinateur de la Coordination des mouvements d’entente (CME), Mohamed Ousmane, il a salué la bonne collaboration du nouveau gouverneur.

En prenant la parole, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale a déclaré : «nous avons l’obligation de rencontrer tous les segments de la société parce qu’il s’agit de la paix et cette paix est une affaire de tous. Parce que nous avons un message à faire passer au nom du chef de l’Etat Elhadji Ibrahim Boubacar Kéïta, du Premier ministre et de l’ensemble de son gouvernement. La Région de Gao a vécu des heures difficiles et il nous appartenait de venir pour dire ce message. Ce message concerne tous les segments de la société. C’est un message de paix, de cohésion sociale et de réconciliation. Chaque segment a sa partition à jouer pour le retour de la paix».

Pour Mohamed El Moctar, ce qui est important, c’est de préserver notre riche patrimoine, le Mali, que nous partageons tous et que cela ne peut se faire sans la réconciliation.



Abdourhamane TOURé

AMAP-Gao

Commentaires via Facebook :