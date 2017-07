Le ministre porte-parole du gouvernement, M. Abdoul Karim Konaté était face à la presse le mercredi 19 juillet dans salle de conférence de son département pour commenter les grandes décisions prises au conseil des ministres. Deux points étaient inscrits à l’ordre du jour : le projet de loi portant création, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la direction générale de la police technique et scientifique et le projet de décret portant approbation du cahier des charges pour l’octroi à orange Mali d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseaux et service de télécommunication 2e, 3e et 4e génération des services de transmission de données et de services de télécommunication internationale au Mali. Ces deux thèmes ont été développés par le ministre de la sécurité et de la Protection Civile, le Général Salif et Traoré et le Ministre de l’économie numérique et de la communication, M. Harouna Modibo Touré.

Comme d’habitude c’est le ministre porte-parole qui a planté le décor de la cérémonie. A sa suite, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le Général Salif Traoré a expliqué les raisons de la création de la direction générale de la police technique et scientifique. D’après lui, la création de la police technique et scientifique s’inscrit dans le cadre de la restauration et de la réforme de la sécurité. La direction générale de la police technique et scientifique, explique le Ministre Traoré, apporte aux investigations judiciaires plusieurs innovations en prenant en compte entre autres la délinquance financière, l’escroquerie, les faux documents, le vol et le viol. Cette direction aidera les juges à prendre les meilleures décisions et cela dans tous les domaines. Selon lui, le juge doit avoir toutes les preuves possibles avant de rendre sa décision. Pour sa part, le ministre de l’économie numérique et de la communication a expliqué le processus d’approbation du cahier des charges pour l’octroi à orange Mali d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseaux et service de télécommunication 2e, 3e et 4e génération des services de transmission de données et de services de télécommunication internationale au Mali. A l’en croire, c’est un cahier de charges amélioré qui corrige les insuffisances de l’ancien cahier de charges d’autant qu’il fait obligation à orange d’offrir le service de qualité, de respecter l’environnement et la santé de la population. Suivant les propos du ministre Touré, Orange n’a nullement le droit de sauvegarder nos données et d’installer un centre d’écoute sans notre consentement. A l’en croire, les négociations ont été très rudes d’autant que Orange voulait la licence à 68 milliards de FCFA. Toute chose que le Mali n’en voulait pas, a-t-il ajouté. Au final, la licence a été cédée à 100 milliards de FCFA pour 15 ans. La 4G seulement fait le tiers de cette enveloppe, a-t-il précisé. Et le Ministre Touré de conclure que le Mali est sorti gagnant par rapport à cette négociation.

Abdrahamane Sissoko