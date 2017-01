Si tout le monde s’accorde à dire que l’organisation du 27e Sommet Afrique France par notre pays a été un franc succès, c’est surtout tout dû aux capacités managériales du président de la Commission d’organisation nationale, Abddoulah Coulibaly. Cependant, connaissant l’homme, la parfaite organisation de ce Sommet ne doit pas être une surprise pour la simple raison que le patron de l’Ihem est habitué à l’organisation de rencontres similaires, à travers son Forum de Bamako, dont la 16e édition s’est tenue en 2016.

Les assises du Forum de Bamako, faut-il le rappeler, sont des rendez-vous importants de l’intelligentsia du continent, des experts, des personnalités et des médias venant de divers horizons du globe. Cette longue expérience acquise durant ce forum a peut être été d’un grand apport pour la réussite de ce 27ème Sommet. Et le président de la République, IBK lui-même, a tenu particulièrement à exprimer toute sa fierté aux deux présidents de la Commission d’organisation, Abdoullah Coulibaly pour le Mali et Frederic Clavier pour la France, avant de les décorer au grade de Commandeur de l’ordre national du Mali. Depuis lors, les commentaires vont bon train sur l’avenir d’Abdoullah. Certains le voient déjà occuper le poste de ministre des Affaires étrangères lors du prochain remaniement qui serait imminent, d’autres le voient succéder à Modibo Kéïta à la Primature. Une chose est certaine : quelle que soit sa prochaine destination au sein d’un gouvernement sous IBK, on s’attend à une rupture logique entre le désormais ex président de la Commission d’organisation du Sommet Afrique France et l’un des leaders de l’opposition malienne, en l’occurrence l’ex-Premier ministre Modibo Sidibé, président des Fare Anka Wili.

En effet, Abdoullah Coulibaly est décrit comme très proche du président des Fare Wili et d’ailleurs l’intéressé ne se prive de rappeler en public ou en privé ses liens “étroits” avec l’ex-locataire de la Primature. D’ailleurs, même une bonne partie de la Commission communication du Sommet se confondait étroitement avec l’équipe qui gérait la communication de Modibo Sidibé lors des dernières élections présidentielles. Abdoullah, se rapprochant de plus en plus de Koulouba, va-t-il ainsi couper les ponts avec Modibo Sidibé ? On voit mal comment il pourrait en même temps ménager le président de la République et l’un des leaders de l’opposition, très critique envers Koulouba.

En tout cas, le mérite du rapprochement entre IBK et Abdoullah revient surtout au Premier ministre qui s’est spécialisé dans l’art du débauchage de cadres, notamment avec la nomination de Ousmane Oumarou Sidibé, un cadre de l’Urd, comme président de la Commission vérité, justice et réconciliation. Certaines mauvaises langues mettent également à son actif la démission de Mme Oumou Sall Seck de l’Urd car Mme le maire de Goundam est aussi décrite comme très proche également de l’actuel patron de la Primature. Reste maintenant à savoir quel autre parti fera les frais de cet élan du Premier ministre avant son départ.

Kassoum THERA