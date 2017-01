Welcome! Log into your account

L’Etat s’engage à éponger une partie de la dette intérieure. L’information a été donnée par les membres de l’association des créanciers du Mali au cours d’une réunion tenue le samedi 28 janvier à la chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM). La réunion était présidée par Mme Oumou N’Diaye, présidente du collectif qui avait à ses côtés les sieurs Mohamed Bah secrétaire Général de l’association et Daouda Traoré, président d’honneur. Objectif : informer sur la dernière évolution du dossier. C’est par acclamation que les membres de l’association ont donné leur quitus au paiement d’une partie de la dette intérieure, c’est-à-dire celle contractée par les ministères.

You are going to send email to