La nomination de Monsieur Abdoulaye Idrissa MaĂŻga en qualitĂ© de Premier ministre intervient dans un contexte social tendu et une asphyxie du secteur de la santĂ© et de l’Ă©ducation par les centrales syndicales.

Ă€ très court terme, il faudra donc rĂ©pondre aux revendications qui pleuvent et aux Ă©normes attentes des Maliens. Ă€ moyen et long termes, le nouveau Premier ministre sera Ă©galement très attendu dans la mise en Ĺ“uvre du processus de paix, l’insĂ©curitĂ© qui sĂ©vit, la reprise Ă©conomique, l’organisation du rĂ©fĂ©rendum constitutionnel ainsi que les Ă©lections de cercles et rĂ©gionales. Il n’aura donc pas une longue pĂ©riode de grâce.

Mais c’est sur le plan politique qu’il n’y aura plus d’excuses. AIM devrait avoir les mains libres avec sa MajoritĂ© car il faut tout de mĂŞme noter que ce choix rĂ©pond Ă la demande rĂ©pĂ©tĂ©e du RPM d’occuper ce poste. Le nouvel occupant de la Primature devrait donc bĂ©nĂ©ficier de tout le soutien de ses camarades pour rĂ©ussir dans sa mission.

En effet, mĂŞme si des tendances peuvent exister, les cadres du parti prĂ©sidentiel doivent tous comprendre qu’Ă compter de cette nomination, c’est vĂ©ritablement le RPM qui est au pouvoir. Il n’y aura aucune excuse valable. Le RPM est mis au test qu’il a tant souhaitĂ© du prĂ©sident Keita et sera suivi de très près par le peuple malien et l’opposition politique.

Cette prise de conscience sera-t-elle suffisante pour pousser toute la MajoritĂ© Ă remettre le pays au travail ? Nous verrons. Pour ma part, après tout ce que j’ai pu voir, je ne suis pas très optimiste. Mais encore une fois, nous verrons notamment en observant l’Ă©quipe qu’il va former.

Cheick Oumar DIALLO

Primature : enfin un bail pour un des nĂ´tres

L’information, c’est la nomination du camarade Abdoulaye Idrissa Maïga à la tête du Gouvernement. Elle était attendue. C’est désormais officiel.

Le président de la République Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta a reçu et accepté avant-hier en fin d’après-midi la démission de Modibo Keïta. Par décret 2017-315 du 8 avril 2017, le président de la République, conformément à la Constitution, a nommé Monsieur Abdoulaye Idrissa Maïga précédemment ministre de la Défense et des Anciens combattants comme nouveau Premier ministre, chef du gouvernement. Le nouveau locataire de la Primature est désormais un camarade du parti. Il est le premier vice-président du RPM.

Nommé à 3 jours de ses 59 ans aux commandes du gouvernement, le nouveau Premier ministre est un polytechnicien. Ingénieur en sciences appliquées, spécialité «Elevage», le camarade Abdoulaye Idrissa Maïga est un spécialiste des questions de développement rural intégré, de gestion de projet des systèmes d’évaluation et des systèmes fonciers. Grand commis de l’Etat, le Camarade Premier ministre a été chercheur associé au ministère du développement rural et chef de Département «Etudes et Suivi des milieux» de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger à Bamako, avant d’être consultant auprès de plusieurs organismes nationaux et internationaux.

Natif de la Cité des Askia, le nouveau Premier ministre est un leader connu et respecté. Premier vice-président du Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, Abdoulaye Idrissa Maïga apparaît aux yeux de beaucoup non seulement comme l’Homme de confiance mais aussi l’arme secrète du président IBK. C’est à lui que le président du RPM en ballotage contre Moussa Mara en Commune IV fait appel pour gagner la bataille. C’est encore à lui que le président IBK investit de sa confiance comme Directeur de campagne pour le plébiscite à la présidentielle de 2013.

Musulman pratiquant, leader sympathique et très ouvert, Abdoulaye Idrissa Maïga est réputé être un cadre de rigueur, d’intégrité, mais aussi un redoutable bosseur. Celui qui a désormais carte blanche pour diriger le nouveau gouvernement est désormais un des nôtres. Il est marié et père de cinq enfants. Tous donc, en bloc, derrière le camarade Abdoulaye Idrissa Maïga et la nouvelle équipe qu’il mettra en place. Ensemble, nous relèverons le défi Unis, nous pouvons.

Décret Numéro 0315 / P-RM du 08 avril 2017

Portant nomination du Premier ministre

Le Président de la République

Vu la Constitution :

Décrète :

Article 1er : Monsieur Abdoulaye Idrissa MAÏGA est nommé Premier ministre.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako Le 08 avril 2017

Le Président de la République

Ibrahim Boubacar KEĂŹTA

Source: RPM

