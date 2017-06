Qui l’eut cru que l’autoritĂ© de l’Etat puisse perdre de sa superbe et se ravaler au ras des pâquerettes sous la conduite d’un homme qui l’aura incarnĂ© dans sa totale rigueur. Il s’agit bien d’IBK, l’ancien Premier ministre d’Alpha O KonarĂ© – qui passait naguère encore pour le principal sauveur du rĂ©gime de l’Adema contre la grogne de la rue – ne symbolise plus le pouvoir que dans le paroxysme de sa faiblesse. Au manque crucial de rigueur dans la gestion et Ă l’impĂ©ritie rĂ©galienne sont’ venues se greffer depuis quelques temps la course aux bonnes grâces des notoriĂ©tĂ©s religieuses, vraisemblablement dans le but de rĂ©gner sans rendre des nombreuses plumes laissĂ©es dans la gestion calamiteuse, les scandales Ă rĂ©pĂ©tition et autres maladresses politiques qui pourront rebondir Ă la face du pouvoir Ă l’heure du bilan quinquennal et Ă quelques encablures de la prĂ©sidentielle. Au nombre des gymnastiques et prestidigitations concoctĂ©es pour ce faire figure les pĂ©ripĂ©ties ayant rĂ©cemment Ă©maillĂ© le dĂ©cès de l’un des fils les plus choyĂ©s par le ChĂ©rif de Nioro. Il s’agit de Alhassa Ould Mohamed dĂ©cĂ©dĂ© en CĂ´te d’Ivoire et dont les obsèques ont drainĂ© du beau-monde depuis la capitale vers la contrĂ©e oĂą rĂ©side le très vĂ©nĂ©rĂ© père Ă©plorĂ© du dĂ©funt. Parmi les illustres personnalitĂ©s figurent le chef de l’Etat en personne dont on dit que les relations avec le ChĂ©rif ne se sont plus au beau-fixe, depuis la vague de limogeages de certains de disciples Hammalistes et l’arrestation du chef de la junte putschiste, amadou Haya Sanogo.

Le locataire de Koulouba ne pouvait donc pas laissĂ© s’Ă©chapper l’opportunitĂ© de rachat que lui la circonstance malheureuse qui s’est abattu sur la famille de l’influent chef spirituel. Il ne lui a pas suffi de se dĂ©placer en personne et de mobiliser enfants et Ă©pouse pour les obsèques du dĂ©funt. Il a fallu aussi agiter la RĂ©publique entière ou presque au point d’occasion tout un ballet aĂ©rien Ă l’aĂ©rodrome de la petite contrĂ©e de Nioro oĂą deux avions ont peut-ĂŞtre pour la toute première fois convergĂ© : l’avion prĂ©sidentiel et l’avion militaire ayant servi Ă transporter la dĂ©pouille du fils du ChĂ©rif de Nioro. Oui, vous l’avez bien compris : c’est bien un avion militaire qui a Ă©tĂ© dĂ©pĂŞchĂ© depuis la capitale malienne pour le rapatriement du dĂ©funt qui rĂ©sidait Ă Abidjan, non loin de la prison oĂą Ă©tait gardĂ© son grand-père Cheickna Hama Oula.

Pour respectable qu’il soit par ses origines et son rang spirituel, le privilège Ă lui accorder fait jaser. Et pour cause : les blessĂ©s de l’armĂ©e bĂ©nĂ©ficient Ă peine de moyens d’évacuation Ă dĂ©faut de se prendre eux-mĂŞmes en charge en mĂ©dicaments, tandis que de nombreux parlementaires ont dĂ» renoncer Ă l’accueil de Macron Ă Gao faute de moyens de dĂ©placement.

Qu’à cela ne tiennent, de quel droit l’usage du patrimoine souverain de l’Etat et les privilèges de la RĂ©publique sont-ils accordĂ©s Ă un particulier qui n’en jouit ni par ses fonctions ni par une quelconque position rĂ©galienne, s’interroge – t- on dans certains milieux ? La rĂ©ponse Ă leur question rĂ©side, selon toute vraisemblance, dans le rĂ´le de plus en plus prĂ©pondĂ©rant qui revient au spirituel dans la conquĂŞte ainsi que dans l’exercice du pouvoir. Le dĂ©nouement des crises corporatives les plus insurmontables, les diffĂ©rends entre l’Etat et les entitĂ©s associatives, entre autres, relèvent plus de la compĂ©tence d’organisations religieuses que des structures Ă©tatiques ou politiques auxquelles une telle tâche Ă©tait traditionnellement dĂ©volue. Il en a ainsi Ă©tĂ© de l’implication du monde musulman dans le traitement de la rĂ©cente grève des camionneurs qui n’avait Ă peine atteint les proportions de l’embargo infligĂ© par la CĂ©dĂ©ao en 2012, comme de la gestion par un chef spirituel de la place de la dĂ©molition des maisons de Souleymanebougou par le ministre des Domaines de l’Etat.

On peut mĂŞme dire sans risque de se tromper que les tendances religieuses rivalisent d’aptitudes et de prouesses dans le dĂ©nouement des clivages auxquels l’Etat est confrontĂ©. C’est ainsi, par exemple, que le prĂ©sident du Haut conseil islamique a tentĂ© de battre le record dans le domaine en son temps en s’essayant Ă un rapprochement entre les pouvoirs et le terroriste Iyad Ag Ghali. Son initiative a fait chou blanc mais cela ne l’a pas empĂŞchĂ© de plaider pour sa chapelle Ă la ConfĂ©rence d’entente nationale en revendiquant un rĂ´le de premier plan dans la gestion de la crise malienne. Une aspiration d’autant plus lĂ©gitime qu’il est arrivĂ© que le prĂ©sident de la RĂ©publique avoue devoir plus la stabilitĂ© de son pouvoir aux associations islamiques qu’Ă toute autre entitĂ© associative ou politique.

A KeĂŻta